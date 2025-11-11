الثلاثاء 11 نوفمبر 2025
ثقافة وفنون

مهرجان القاهرة السينمائي يعلن جدول عروض أفلامه بالدورة الـ46

مهرجان القاهرة السينمائي
مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، فيتو
أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عن جدول عروض دورته السادسة والأربعين، التي تقام في الفترة من 12 إلى 21 نوفمبر 2025، بمشاركة واسعة وأفلام متميزة من مختلف أنحاء العالم.

جدول عروض مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 

وستشهد هذه الدورة عروضًا سينمائية متنوعة في عدد من أماكن العرض داخل وخارج دار الأوبرا المصرية، لتوفر تجربة مميزة لعشاق السينما في كل مكان.

ومن بين أماكن العروض داخل دار الأوبرا المصرية: المسرح الكبير، المسرح الصغير، مسرح الهناجر، سينما الهناجر، مركز الإبداع.

أما خارج دار الأوبرا تعرض أفلام المهرجان في: مركز القاهرة الثقافي – قاعة إيوارت بالجامعة الأمريكية، سينما الزمالك 1 و2، وسينما فوكس في مول مصر وسيتي سنتر ألماظة (عدة قاعات).

ويعكس جدول العروض هذا التعدد الثقافي والسينمائي الذي تتميز به الدورة، حيث يتضمن مجموعة غنية من الأفلام العربية والعالمية في مسابقات المهرجان الرسمية والبرامج الخاصة، مع مراعاة الفئات العمرية المختلفة وأنواع البطاقات.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

يعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا، والوحيد في المنطقة الذي يحمل تصنيف الفئة "A" من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF) بباريس. 

وتأسس المهرجان عام 1976، ويُقام سنويًّا تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية.

