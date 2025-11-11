أكاديمية الأزهر العالمية تعقد ندوة حول "مسائل الفقه التراثي الافتراضية في العصر الحديث"

18 حجم الخط

عقدت أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ، ندوةً علميةً بعنوان: «مسائل الفقه التراثي الافتراضية التي وقعت في عصرنا الحاضر.. تأصيل وتخريج»، بحضور أ. د. حسن الصغير، رئيس الأكاديمية، وأ. د. محمود عبد الرحمن، أستاذ أصول الفقه بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة، وأ. د. السيد مهران، أستاذ الفقه بكلية الشريعة والقانون بأسيوط.

حسن الصغير: التقدم التقني المعاصر يفرز قضايا جديدة تحتاج إلى دراسة فقهية متعمقة

وخلال كلمته، أكد الدكتور حسن الصغير أن التقدم التقني المعاصر يفرز قضايا جديدة تحتاج إلى دراسة فقهية متعمقة تستند إلى تراثنا الإسلامي الأصيل، مشيرا إلى أن باب الاجتهاد مفتوح ما دام منضبطًا بالضوابط الشرعية، وأن التجارب العلمية والطبية المستحدثة يجب أن تخضع لبحث علمي دقيق يستلهم أصول الفقه الإسلامي في استنباط الأحكام المناسبة لها.

محمود عبد الرحمن: الإسلام بمنهجه الشامل لا يقف عند الماضي بل يمتد إلى الحاضر والمستقبل

من جانبه، أوضح الدكتور محمود عبد الرحمن أن الإسلام بمنهجه الشامل لا يقف عند الماضي بل يمتد إلى الحاضر والمستقبل، مشيرًا إلى أن الفقه الافتراضي يمثل نوعًا من الاجتهاد الاستباقي الذي يمنح المسائل المتوقعة حكمها الشرعي قبل وقوعها، وهو ما يوازي في العصر الحديث علم استشراف المستقبل، مؤكدا أن علماءنا الأوائل تجاوزوا حدود الزمان والمكان في اجتهاداتهم، فكانت نتاجاتهم زادًا علميًّا للأجيال المتعاقبة، موضحًا أن الفقه الإسلامي يقدّر الأمور قبل وقوعها منعًا للشرور والمفاسد.

وفي كلمته، أشار الدكتور السيد مهران، إلى أن الفقه الافتراضي ليس أمرًا محدثًا، بل هو امتداد لما كان عليه الصحابة والأئمة من النظر في المسائل المحتملة، موضحًا أن الإمام أبا حنيفة لم يبتدع هذا المنهج بل وسّع فيه لخدمة مقاصد الشريعة، مبينا أن الافتراض الفقهي مطلب من مطالب الاجتهاد، بشرط ألا يُمارس فيه غلو أو تجاوز، وأنه أداة مهمة لتجديد الفقه وتطوير آليات الإفتاء في العصر الرقمي، مؤكدًا أن الحكم الفقهي في المسائل الافتراضية يجب أن يُقاس على الواقع الحقيقي مع مراعاة الفروق الدقيقة بينهما.

تأتي هذه الندوة ضمن سلسلة الندوات الشهرية التي تعقدها "أكاديمية الأزهر العالمية"؛ دعمًا لمسيرة الأزهر في نشر العلم الوسطي الرصين، وتعزيز مهارات الأئمة والباحثين في التعامل مع قضايا العصر في ضوء مقاصد الشريعة الإسلامية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.