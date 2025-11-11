الثلاثاء 11 نوفمبر 2025
أخبار مصر

انتخابات النواب، كبار السن يتصدرون المشهد الانتخابي بلجنة أبو الهول القومية بالجيزة (صور)

انتخابات مجلس النواب
شهدت لجنة مدرسة أبو الهول القومية بالجيزة، إقبالا متوسطا من الناخبين للإدلاء بأصواتهم في أول ساعتين من بدء التصويت وذلك ضمن اليوم الثاني للمرحلة الأولي من  انتخابات مجلس النواب .

انتخابات مجلس النواب

وتصدر كبار السن الإقبال الجماهيري على صناديق الاقتراع بلجنة أبو الهول القومية، مع فتح باب التصويت، حيث حرص عدد من كبار السن على النزول للإدلاء بأصواتهم في الاستحقاق البرلماني.
 

وفتحت اللجان الانتخابية قبل قليل، أبوابها لاستقبال الناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب في تمام التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، في ثاني وآخر أيام الاقتراع في المرحلة الأولى للانتخابات داخل مصر. 

إجراءات اليوم الثاني للاقتراع في اللجان الفرعية بانتخابات مجلس النواب

يشهد اليوم الثاني لعملية الاقتراع التزامًا كاملًا من رؤساء وأعضاء اللجان الفرعية بالإجراءات المنظمة للعملية الانتخابية، لضمان سيرها في أجواء من الشفافية والنظام.

قبل بدء عملية الاقتراع

يتعين على رئيس اللجنة الفرعية التواجد بمقر اللجنة قبل الساعة التاسعة صباحًا بوقت كافٍ، والتأكد من سلامة أقفال مقر اللجنة أو مكان حفظ صناديق الاقتراع، وذلك بحضور ممثلي قوات التأمين وأمناء اللجنة ومندوبي المرشحين أو القوائم، حال وجودهم.


ويقوم رئيس اللجنة بفض الأختام وفتح اللجنة بعد التأكد من سلامة النوافذ والصناديق ودفاتر الاقتراع وكافة الأوراق والمحاضر، مع مطابقة الأرقام المسلسلة للأقفال البلاستيكية المثبتة على صناديق الاقتراع لما هو وارد بمحضر الإجراءات (نموذج رقم 8 ن).

ويتم إثبات جميع هذه الإجراءات في محضر فتح اليوم الثاني (نموذج رقم 10 ن)، ويوقع عليه رئيس اللجنة وأمناؤها ومندوبو المرشحين أو القوائم ومسئول التأمين.
وفي حال عدم حضور أحد أمناء اللجنة، يتم إثبات ذلك بالمحضر الإلكتروني والورقي مع إخطار اللجنة العامة.

الجريدة الرسمية