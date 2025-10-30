الخميس 30 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الحبس عامين لتشكيل عصابي بتهمة سرقة الشقق السكنية بالنزهة

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قضت محكمة جنح النزهة بالحبس عامين لتشكيل عصابي بتهمة سرقة الشقق السكنية منتصف الليل، مستغلين غياب أصحابها، خاصة المغتربين والمسافرين بدائرة قسم شرطة النزهة.  

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة عدة بلاغات من المواطنين يفيدون فيه بتعرض شققهم للسرقة أثناء غيابهم عنها، علي الفور شكلت قوات الأمن فريق بحث وتحري للوصول إلى المتهمين.

وبإجراء التحريات تبين تعرض عدد من الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة النزهة خاصة التي يغيب عنها أصحابها لفترة سواء كانوا مغتربين أو مسافرين خارج البلاد للسرقة.


وبتكثيف التحريات تم التوصل إلى المتهمين، وتبين أنهم 3 عاطلين، وعقب تقنين الاجراءات نجحت قوة أمنية في ضبطهم.


وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب سرقة الشقق السكنية بمنطقة النزهة، وارتكابهم 8 وقائع.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محكمة جنح النزهة سرقة الشقق السكنية قسم شرطة النزهة أمن القاهرة مديرية أمن القاهرة النيابة العامة

مواد متعلقة

المشدد 10 سنوات لعاطلين بتهمة سرقة شاب بالإكراه وحيازة سلاح أبيض في النزهة

تحرير 4 آلاف قضية سرقة كهرباء في حملات تفتيشية على المحال والعقارات بالمحافظات

الأكثر قراءة

قرار جمهوري بالموافقة على منحة إسبانية لمشروع امتداد الخط الأول لمترو المرج الجديدة - شبين القناطر

السيسي يصدر قرارًا جمهوريًّا جديدًا، اعرف التفاصيل

سعر السمك اليوم، البلطي يودع الـ 60 جنيها لأول مرة والبوري يعود لقفزاته مجددا

لجنة برلمانية تناقش بروتوكولا معدلا بشأن اتفاقية محطة الضبعة النووية

أسعار الخضار اليوم، انخفاض مبشر في معظم الأصناف و"لوثة من الجنون" تصيب الطماطم

انخفاض الأربو، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

تجديد حبس 10 أشخاص بتهمة استغلال 16 طفلا في أعمال التسول بالجيزة

300 جنيه خسائر، سبائك الذهب الـ 1 جرام تتراجع بالصاغة

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الخميس

استقرار سعر السكر بالأسواق اليوم الخميس

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الخميس (تحديث لحظي)

سعر الريال القطري مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

مع بداية التوقيت الشتوي.. مواعيد تشغيل المترو الجديدة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

وسيلة لرفع الكربات، الجامع الأزهر يبين مكانة بر الوالدين في السنة المطهرة

دعاء الصباح للشفاء من الأمراض

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 30 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية