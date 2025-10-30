الحبس عامين لتشكيل عصابي بتهمة سرقة الشقق السكنية بالنزهة

قضت محكمة جنح النزهة بالحبس عامين لتشكيل عصابي بتهمة سرقة الشقق السكنية منتصف الليل، مستغلين غياب أصحابها، خاصة المغتربين والمسافرين بدائرة قسم شرطة النزهة.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة عدة بلاغات من المواطنين يفيدون فيه بتعرض شققهم للسرقة أثناء غيابهم عنها، علي الفور شكلت قوات الأمن فريق بحث وتحري للوصول إلى المتهمين.

وبإجراء التحريات تبين تعرض عدد من الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة النزهة خاصة التي يغيب عنها أصحابها لفترة سواء كانوا مغتربين أو مسافرين خارج البلاد للسرقة.



وبتكثيف التحريات تم التوصل إلى المتهمين، وتبين أنهم 3 عاطلين، وعقب تقنين الاجراءات نجحت قوة أمنية في ضبطهم.



وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب سرقة الشقق السكنية بمنطقة النزهة، وارتكابهم 8 وقائع.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

