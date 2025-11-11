الثلاثاء 11 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

واخدها في حضنه، رانيا يوسف تخطف الأنظار مع زوجها في العرض الخاص لـ"السلم والثعبان" (فيديو)

رانيا يوسف وزوجها،
رانيا يوسف وزوجها، فيتو
18 حجم الخط

خطفت النجمة رانيا يوسف الأنظار بمشاركتها في العرض الخاص لفيلم السلم والثعبان حيث إنها ظهرت برفقة زوجها على الريد كاربت.

وظهرت رانيا على الريد كاربت بفستان قصير برفقة زوجها المخرج المنفذ أحمد جمال. 

وخطف الثنائي عمرو يوسف وأسماء جلال عدسات الكاميرات في العرض الخاص لفيلم "السلم والثعبان 2"، الذي أقيم مؤخرًا في أحد المولات الكبرى على طريق السخنة.

وتألق عمرو يوسف على السجادة الحمراء بفستان أنيق، بينما اختارت أسماء جلال فستانًا جذابًا أضفى عليها لمسة من الأناقة.

الفيلم، الذي أخرجه طارق العريان، ينتمي إلى النوع الإنساني، حيث يستعرض من خلال أحداثه عالم العلاقات الزوجية وتأثيراتها على الأفراد. السيناريو من تأليف أحمد حسني.

ويشارك في البطولة أسماء جلال، وظافر العابدين، وماجد المصري، وحاتم صلاح، وفدوى عابد، وهبة عبد العزيز، وآية سليم.

يشار إلى أن هذا الفيلم يعد التعاون الخامس بين عمرو يوسف وطارق العريان، بعد ثلاثية «أولاد رزق» وحلقة «نمرة 2».

من المقرر طرح فيلم “السلم والثعبان لعب عيال”، بدور العرض المصرية في 11 نوفمبر والعالم 13 من نفس الشهر.

وكانت الفنانة اللبنانية إليسا طرحت أغنية متخذلنيش من فيلم “السلم والثعبان لعب عيال”، وذلك على منصات الموسيقى وموقع يوتيوب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أبطال فيلم السلم والثعبان 2 العرض الخاص لفيلم السلم والثعبان تفاصيل فيلم السلم والثعبان

الأكثر قراءة

تحرير 6 آلاف قضية سرقة كهرباء خلال حملات على الكافيهات والعقارات بالمحافظات

9 أصناف من الخضروات تساعد على تهدئة الأعصاب وتحسين النوم

موجة برد مباغتة ليلا، الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم الثلاثاء

منتخب مصر للناشئين يعلن إصابة لاعبه بقطع في الرباط الصليبي

انخفاض جميع الأنواع، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

سوريا توقع على إعلان تعاون مع التحالف الدولي لمواجهة "داعش"

ضبط راكب أجنبي حاول تهريب 5 كيلو حشيش داخل وسادات بمطار القاهرة (صور)

الكنيست الإسرائيلي يصادق على قانون "إعدام الأسرى" وبن غفير يحتفل بتوزيع الحلوى (فيديو)

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم الإثنين في البورصات العالمية

سعر الألومنيوم اليوم الأحد في البورصات العالمية

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

كل ما تريد معرفته عن معسكر منتخب مصر المشارك في كأس العرب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 11 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 11 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

الصادق الأمين، عالم بالأوقاف يتحدث عن معايير اختيار أعضاء مجلس النواب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية