الأربعاء 12 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

دين ودنيا

اشتريت سيارة ووجدت بها عيبًا فهل يجوز لي بيعها دون إظهار العيب؟ الأزهر يرد

إصلاح سيارة
إصلاح سيارة
18 حجم الخط

 ورد سؤال إلى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية يقول فيه صاحبه " اشتريت سيارة ووجدت بها عيبًا ولم أعرفه إلا بعد إتمام الشراء؛ فهل يجوز لي بيعها دون أن أُبين هذا العيب؟"، وجاء رد المركز على هذا السؤال كالتالي: 

أحكام المعاملات في الشريعة الإسلامية 

ما تقوم عليه المعاملات في شريعة الإسلام هو التراضي بين البائع والمشتري؛ لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ} [النساء: 29]، ولقول سيدنا رسول الله ﷺ:«إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ». [أخرجه ابن ماجه]، ومن التراضي نفي الجهالة عن السلعة المُفضية إلى المنازعة وخلوها من العيوب.

فإذا كانت السيارة التي قمت بشرائها معيبة بعيب يُنقص من قيمتها، أو يفوِّت غرضًا من أغراض الانتفاع بها؛ فلا يجوز لك بيعها إلا بعد إظهار عيبها للمشتري؛ لأن إخفاء العيب غش وتدليس وأكل لمال الغير بالباطل وهو حرام شرعًا.

اشتريت سيارة ووجدت بها عيبًا ولم أعرفه إلا بعد إتمام الشراء؟ فماذا أفعل

وللمشتري الحق في رد السلعة دون رضا البائع إن كان قبل القبض، كما يجوز له أخذ السيارة مع إسقاط قيمة العيب من الثمن، أو الرد بالعيب مطلقًا بعد القبض؛ لحديث عُبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ: « قَضَى أَنْ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ». [أخرجه ابن ماجه]

وهو حق ثابت للمشتري قبل القبض وبعده سواء كان البائع عالمًا بالعيب قبل البيع أو جاهلًا به؛ يقول الإمام ابن قدامة رحمه الله: "ولا يفتقر الرد بالعيب إلى رضى البائع، ولا حضوره ولا حكم حاكم قبل القبض ولا بعده" [المغني لابن قدامة (4/ 119)].

وعليه؛ فلا يجوز للسائل بيع السيارة المذكورة إلا بعد إظهار العيب الذي عَلِم به للمشتري، وللمشتري الخيار في إسقاط قيمة العيب من ثمن السيارة، أو الرد بالعيب إن كان قد تم القبض.    
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأزهر العالمي للفتوى الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية البائع والمشتري الشريعة الإسلامية مركز الأزهر العالمي للفتوى المعاملات في الشريعة الإسلامية شريعة الاسلام

مواد متعلقة

الأزهر للفتوى الإلكترونية يوضح دور المرأة في بناء الأسرة والمجتمع

حكم اختصاص الوالد أحد أولاده بالهبة دون إخوته، الأزهر للفتوى يحسم الجدل

بعد واقعة مسن السويس، الأزهر للفتوى: الاعتداء على كبار السن جريمة دينية وأخلاقية

طالبة: أمي تتنصت على مكالماتي الهاتفية ماذا أفعل؟ عضو الأزهر للفتوى تجيب (فيديو)

الأكثر قراءة

من خارج الوسط الفني، من هو زوج مي عز الدين

اللواء محمد يوسف مديرا جديدا لأمن القاهرة خلفا للواء طارق راشد

مصادرة 288 توك توك و35 سكوتر كهربائيا مخالف بالقاهرة (صور)

موعد مباراة منتخب مصر أمام سويسرا في كأس العالم للناشئين والقناة الناقلة

وزير الثقافة يدلي بصوته في انتخابات النواب بلجنة هيئة مشروعات التعمير (صور)

أمطار رعدية وحبات برد ورياح مثيرة للأتربة، حالة من عدم الاستقرار بـ طقس الغد

مي عز الدين تعلن زواجها

سعر الليرة السورية أمام الدولار اليوم الثلاثاء (آخر تحديث)

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم الثلاثاء في بورصة لندن

سعر الألومنيوم اليوم الإثنين في البورصات العالمية

سعر الألومنيوم اليوم الأحد في البورصات العالمية

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

المزيد

انفوجراف

أهداف الدوري الإنجليزي بعد 11 جولة وقبل التوقف الدولي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

اشتريت سيارة ووجدت بها عيبًا فهل يجوز لي بيعها دون إظهار العيب؟ الأزهر يرد

الأوقاف تنظم 676 ندوة لنشر الوعي الديني والأخلاقي عبر وسائل التواصل

الإفتاء توضح المراد من قوله تعالى ﴿وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ﴾

المزيد
الجريدة الرسمية