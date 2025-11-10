الإثنين 10 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

وزير التجارة الكويتي: لدينا خطط تنمية ومشروعات يمكن للشركات المصرية الاستثمار بها 

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
18 حجم الخط

 أعرب خليفة عبد الله العجيل، وزير التجارة والصناعة بدولة الكويت، عن تطلع بلاده لمضاعفة حجم التبادل التجاري مع مصر، واستعدادها لتيسير اجراءات الاستثمار في الكويت أمام المستثمرين المصريين من القطاعات المختلفة

 واشار إلى أن الكويت لديها خطط تنمية ومشروعات يمكن للشركات المصرية الاستثمار بها وخاصةً مشروعات البناء والتعمير.

 

التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خليفة عبد الله العجيل، وزير التجارة والصناعة بالكويت، دولة الرئاسة للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي، والوفد المرافق له، بحضور السيد غانم صقر الغانم، سفير دولة الكويت لدى القاهرة، حيث بحث الطرفان مضاعفة حجم التجارة البينية والاستثمارات المشتركة  وتعزيز التكامل الصناعي بين البلدين الشقيقين.

 

ودعا العجيل إلى التسويق والترويج للإصلاحات الاقتصادية والاستثمارية التي تقوم بها مصر بين رجال الأعمال والشركات الكويتية من القطاع الخاص، وتبادل زيارات الوفود من القطاعين العام والخاص بما يشجع الشركات ورجال الأعمال من البلدين على الاستثمار في البلد الآخر.

 

وأكد العجيل دعم دولة الكويت لعملية الإصلاح الاقتصادي التي تقوم بها مصر، ورغبتها في تعزيز التكامل الصناعي والتبادل التجاري بين البلدين، كما أبدى استعداد دولة الكويت للمساهمة في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول الخليج بشكل عام.

واتفق الطرفان على ضرورة وضع أهداف لمضاعفة حجم التجارة البينية، وبحث سبل التكامل الصناعي، وزيادة الاستثمارات المتبادلة، من خلال تحويل هذه الأهداف إلى خطط عمل واضحة ذات آليات وتوقيتات محددة ومراقبة مدى التقدم في تنفيذها بشكل دوري، بما يخدم المصالح المشتركة والأهداف الاقتصادية للبلدين الشقيقين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

خليفة عبد الله العجيل وزير التجارة والصناعة التجارة والصناعة التسويق

الأكثر قراءة

تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة المطرب الشعبي إسماعيل الليثي

هل الحسد سبب وفاة إسماعيل الليثى وابنه؟ أزهري يجيب

سعر الألومنيوم اليوم الإثنين في البورصات العالمية

إندونيسيا تحت 17 عاما تفوز علي هندوراس 0/2 في كاس العالم للناشئين

سعر الفراخ اليوم الإثنين 10 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

"كان بيقولي استنيني"، انهيار زوجة المطرب الشعبي إسماعيل الليثي بعد خبر وفاته

وزير العمل: إلغاء الحبس في مخالفات العمل واستبداله بعقوبات مالية

تسليم الأسلحة والترحيل، خطة كوشنير لحل أزمة مسلحي حماس في أنفاق رفح

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم الإثنين في البورصات العالمية

سعر الألومنيوم اليوم الأحد في البورصات العالمية

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

كل ما تريد معرفته عن معسكر منتخب مصر المشارك في كأس العرب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل حددت الشريعة الإسلامية قيمة المهر؟ أمينة الفتوى توضح (فيديو)

أتظلمت وبحسبن على من ظلمني ما حكم الشرع؟ أمينة الفتوى تجيب (فيديو)

ما حكم المغالاة في المهر؟ أمينة الفتوى تجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية