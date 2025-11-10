الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية يلتقي وفد اتحاد المقاولين العرب

18 حجم الخط

التقى السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، وفدًا رفيع المستوى من اتحاد المقاولين العرب برئاسة السيد علي فاخر السنافي، رئيس الاتحاد.

جاء هذا اللقاء في إطار متابعة نتائج الاجتماع السابق بين الاتحاد ومعالي الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، حيث تم بحث عدد من القضايا المتعلقة بدور الاتحاد في تعزيز مشروعات الإعمار والتنمية المستدامة في الدول العربية، كذلك تم التباحث في الموضوعات للإعداد للمؤتمر العربي حول "دور المقاول العربي في إعادة الإعمار والتنمية المستدامة".

ناقش الحضور التفاصيل المتعلقة بتنظيم المؤتمر، الذي من المقرر أن يُعقد برعاية الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. يُعد المؤتمر منصة استراتيجية لتنسيق الجهود بين المؤسسات التمويلية والتنفيذية العربية، بما يدعم مشروعات الإعمار والتنمية المستدامة في الدول العربية، تعزيز التعاون المؤسسي بين الجهات الاقتصادية العربية:

تناول اللقاء سبل توسيع التعاون بين المؤسسات الاقتصادية المنضوية تحت مظلة الجامعة العربية، بما في ذلك الصناديق التنموية العربية، واتحاد المقاولين العرب، بهدف إطلاق مبادرات مشتركة تدعم مشروعات التنمية والإعمار.

كان وفد اتحاد المقاولين العرب قد ضم كل من:

- المهندس حسن عبد العزيز – الرئيس الفخري لاتحاد المقاولين العرب.

- السيد شريف عباس وهبي – نائب رئيس الاتحاد.

- الدكتور كمال حسن علي – مستشار مجلس إدارة الاتحاد.

- الدكتور المهندس مالك دنقلا – مستشار مجلس إدارة الاتحاد.

- السفير حاتم تاج الدين – أمين عام الاتحاد الإفريقي لمنظمات التشييد.

- المهندس حمدي شحاتة – الأمين العام لاتحاد المقاولين العرب.

وأعرب وفد الاتحاد عن شكرهم وامتنانهم للسيد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، والسفير حسام زكي، الأمين العام المساعد، على اهتمامهما الكبير بأنشطة الاتحاد ودعمهما المتواصل لتعزيز العمل العربي المشترك في مجالات التنمية والإعمار.

وأكد الوفد أن هذا التعاون يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق التكامل الاقتصادي العربي وتعزيز الاعتماد على القدرات الوطنية العربية في تنفيذ مشاريع التنمية.

وقد أسفر الاجتماع عن:

- الاتفاق على مواصلة التنسيق لتنظيم المؤتمر العربي حول "دور المقاول العربي في إعادة الإعمار والتنمية المستدامة".

- تعزيز آليات التعاون بين اتحاد المقاولين العرب والصناديق التنموية تحت إشراف الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

- التأكيد على أهمية دور جامعة الدول العربية كمنصة لتنسيق الجهود التنموية بين الدول العربية.

يأتي هذا اللقاء تأكيدًا على التزام الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بدعم المبادرات التنموية التي يقودها اتحاد المقاولين العرب، بما يعزز التكامل الاقتصادي العربي ويدفع عجلة التنمية المستدامة في المنطقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.