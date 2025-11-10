القاهرة السينمائي يعلن القائمة النهائية لأفلام مسابقة أسبوع النقاد بالدورة الـ46

18 حجم الخط

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عن القائمة النهائية لأفلام مسابقة أسبوع النقاد، في دورته السادسة والأربعين، التي تقام في الفترة من 12 إلى 21 نوفمبر 2025.

مسابقة أسبوع النقاد

وتضم مسابقة أسبوع النقاد 8 أفلام، هي:

● الأشقاء | جريتا سكارانو | إيطاليا | 2025 | 96 د

● أوديسا البهجة | زجيم تيرزيقي | كوسوفو، فرنسا | 2025 | 99 د

● أرض القصب | سفين بريسر | هولندا، بلجيكا | 2025 | 111 د

● في منزل أهلي | تيم إلريش | ألمانيا | 2025 | 95 د

● دو يو لاف مي | لانا ظاهر | فرنسا، لبنان، ألمانيا، قطر | 2025 | 75 د

● ذلك الصيف في باريس | فالنتين كاديك | فرنسا | 2025 | 75 د

● حبيبي حسين | أليكس بكري | فلسطين، ألمانيا، السعودية، السويد | 2025 | 96 د

● عالم النبات | جينج يي | الصين | 2025 | 96 د



مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

يعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا، والوحيد في المنطقة الذي يحمل تصنيف الفئة "A" من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF) بباريس. تأسس المهرجان عام 1976، ويُقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية.

