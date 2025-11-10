الإثنين 10 نوفمبر 2025
لا نقبل أن يمثلنا غريب

عائلات الهرم تنتفض: الجابري يتصدر وصناديق الاقتراع تحسم معركة التمثيل

عائلات الهرم تنتفض
عائلات الهرم تنتفض لتأييد الجابري في انتخابات مجلس النواب
ads

تشهد دائرة الهرم بمحافظة الجيزة معركة انتخابية حامية الوطيس في انتخابات مجلس النواب الجارية، حيث تشير المؤشرات الأولية إلى تصدر الطيار أحمد الجابري قائمة المرشحين داخل صناديق الاقتراع في اليوم الأول، مستندًا إلى تاريخه الخدمي الطويل الذي يحظى بتقدير واسع.

وفي سياق متصل، تشهد دائرة الهرم حالة من الغليان الشعبي، وصفها البعض بـ "انتفاضة العائلات"، وذلك بسبب ما يعتبرونه إهمالًا من قبل الأحزاب في تمثيل المكون الاجتماعي الأصيل للدائرة، وتضم الهرم أكثر من 96 عائلة تربطها روابط مصاهرة واجتماعية عميقة تمتد لمئات السنين، على غرار ما هو سائد في محافظات الصعيد والوجه البحري.

وفي هذا الصدد، أكد محمد عزت، أحد أبناء دائرة الهرم، أن العائلات نزلت بأعداد غفيرة منذ صباح اليوم للإدلاء بأصواتها، "لانتخاب أبناء الهرم وليس انتخاب من جاءوا إلينا من خارج الهرم". 

وأشار عزت إلى أن الأحزاب ارتكبت خطأً في اختيار بعض الأفراد الذين لا ينتمون للدائرة جغرافيًا أو اجتماعيًا، مما أثار حفيظة المكون العائلي.

وأضاف عزت أن "الصندوق سيقول كلمته" في هذه المعركة الانتخابية، مؤكدًا أن هذا يأتي في عهد "الجمهورية الجديدة" التي أرسى قواعدها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تضمن حرية التعبير عن الإرادة الشعبية واختيار ممثليهم بكل شفافية ونزاهة.

من جانبها، شددت منى جبريل، إحدى سيدات عائلات الهرم، على أن العائلات "لا تقبل أن يمثلها أشخاص من خارج الهرم"، مؤكدة أن "الهرم لأهله وليس للغرباء"، وأوضحت أن "الاختيار الخاطئ للأحزاب" في دائرة الهرم خلق حالة من التحدي لدى العائلات، ترجموها عمليًا في صناديق الاقتراع من خلال كثافة المشاركة.

وأكدت جبريل، في سياق متصل، مجددًا رفض العائلات القاطع لتمثيل من لا ينتمون إليها، مشيرة إلى أن هذا التحدي يعكس إصرارًا على الحفاظ على الهوية الاجتماعية للدائرة وضمان تمثيل حقيقي يعبر عن مصالح أبنائها وتطلعاتهم في مجلس النواب.

