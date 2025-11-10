الإثنين 10 نوفمبر 2025
وزيرة التنمية المحلية تلتقي بمتدربي البرنامج الثاني من مبادرة "الحزم التدريبية لكوادر الإدارة الحكومية"

جانب من اللقاء، فيتو
تابعت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، اليوم فعاليات البرنامج التدريبي الثاني من مبادرة "الحزم التدريبية لكوادر الإدارة الحكومية"، التي تنظمها وزارة التنمية المحلية حاليًا لعدد من العاملين بمجلس الوزراء والوزارات والمحافظات بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث يعقد البرنامج التدريبي الثاني خلال الفترة من 9 إلى 11 نوفمبر 2025، تحت عنوان "آليات الحوكمة وأفضل الممارسات في إعداد اللوائح المالية والإدارية".

 

منال عوض: تنفيذ 3 برامج تدريبية متخصصة لدعم 140 من الكوادر التنفيذية بالمحافظات

منال عوض تستعرض جهود البيئة للتخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية

والتقت وزيرة التنمية المحلية مع المتدربين خلال فعاليات البرنامج، وذلك بحضور الدكتور عصام الجوهري مساعد الوزيرة للتدريب والتطوير والتحول الرقمى والمشرف على مركز سقارة للتدريب ومشاركة عدد من قيادات الوزارة ومركز التنمية المحلية للتدريب.

وخلال اللقاء أكدت الدكتورة منال عوض على أهمية البرامج الثلاثة التي تتضمنها المرحلة الأولى من مبادرة "الحزم التدريبية لكوادر الإدارة الحكومية"، والخاصة بأساسيات قانون التعاقدات وآليات الحوكمة وأفضل الممارسات فى إعداد اللوائح المالية والإدارية وإعداد التقارير والمخاطبات والعروض على القيادات العليا؛ نظرًا لاستجابتها لبعض المتطلبات الرئيسية فى سير العمل فى مختلف الجهات الحكومية.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى ترحيب الوزارة بتقديم الدعم الفنى وتنظيم ورش عمل للمتدربين بعد الانتهاء من المرحلة الأولى من المبادرة وتطبيقهم لما تم استخلاصه من مواد علمية وعملية فى البرامج التدريبية على أرض الواقع فى جهات عملهم؛ بما يساهم في صقل خبراتهم وتعزيز المهارات لهم بصورة أكبر.

وحرصت وزيرة التنمية المحلية على الاستماع إلى استفسارات ومقترحات عدد من المتدربين فى البرنامج التدريبي الثانى من مبادرة الحزم التدريبية والذين يمثلون بعض الجهات الحكومية من بينها مجلس الوزراء ووزارات الإنتاج الحربي والصحة والتعليم العالي ومحافظتي القاهرة والجيزة، وتقدموا بخالص الشكر والتقدير للوزيرة ووزارة التنمية المحلية وجميع القائمين على تلك المبادرة المهمة لاتاحة الفرصة لهم نظرًا لأهمية الموضوعات التى تتضمنها البرامج التدريبية.

وشددت د. منال عوض على حرص الوزارة لبناء كوادر حكومية قادرة على تطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة والشفافية والانضباط المالي والإداري داخل المؤسسات المحلية والحكومية المختلفة، بالتنسيق والتعاون مع مختلف الوزارات والجهات المعنية بما يواكب توجه الدولة نحو الإصلاح الإداري والتحول المؤسسي الرقمي.

ومن جانبه، أشار الدكتور عصام الجوهري، مساعد وزيرة التنمية المحلية للتدريب والتطوير والتحول الرقمي، إلى أهمية مبادرة الحزم التدريبية لكوادر الإدارة الحكومية التى تنظمها الوزارة برعاية ومتابعة يومية من وزيرة التنمية المحلية والتى تمثل نموذجًا متكاملًا للتدريب التفاعلي المبني على التطبيق العملي والتكامل بين المعرفة والخبرة، مشيرًا إلى أن المبادرة تأتي في إطار جهود الوزارة لتعزيز قدرات العاملين بالجهاز الإداري في المهارات الفنية والوظيفية والإدارية.

