البطاريات الباردة تحتاج إلى جهد إضافي لإنتاج الطاقة في الشتاء

تحتاج السيارات لعناية فائقة خلال فصل الشتاء، من أجل قيادة آمنة على الطرق العامة، فمع انخفاض درجات الحرارة، يزداد قلق قائدي السيارات، على سيارتهم بسبب نفاد شحن بطاريات السيارات في الشتاء ليس مجرد مصادفة، بل هو ظاهرة شائعة تحكمها قوانين الفيزياء والكيمياء، وتتطلب منا فهم الأسباب لاتخاذ التدابير الوقائية الصحيحة.

الطقس البارد يضع بطاريات السيارات في مواجهة تحديات ثلاثية الأبعاد تُضعف أداءها تدريجيًّا، بدءًا من زيادة الجهد المطلوب، مرورًا بتباطؤ الكيمياء الداخلية، وصولًا إلى استنزاف الطاقة المتزايد.

زيادة متطلبات بدء التشغيل

تخيل محاولة امتصاص دبس السكر بماصة هذا ما تشعر به بطاريتك عندما تحاول تشغيل المحرك شتاءً، زيادة اللزوجة: الطقس البارد يُكثّف زيت المحرك (يجعله كالدبس)، مما يُصعّب دورانه ويفرض على المحرك طلب طاقة إضافية هائلة للبدء.

استبدال البطاريات عند الضرورة

على عكس العضلات التي تولد حرارة بالإحماء، البطاريات لا تستطيع ذلك بشكل طبيعي، مما يؤدي إلى تراجع حاد في كفاءتها.

تعمل البطاريات الرصاصية الحمضية عبر تفاعل كيميائي، وكما تسرّع الحرارة التفاعلات، تُبطئها درجات الحرارة المنخفضة.

خسارة الطاقة وتحدي الإحماء

نتيجة لهذا التباطؤ، تفقد بطاريتك ما يصل إلى 60% من قوتها في درجات الحرارة المتجمدة، ما يجعلها عاجزة عن تشغيل المحرك.

البطاريات الباردة تحتاج إلى جهد إضافي لإنتاج الطاقة (لتسخين نفسها) وهذا الجهد يُسرّع استنزاف الشحن، خاصةً مع الرحلات القصيرة التي لا تسمح بإعادة الشحن الكامل.

يزيد الطقس البارد من اعتمادنا على ميزات داخلية تستهلك الكثير من الطاقة، مما يضع البطارية تحت ضغط مضاعف، الميزات الشتوية: التدفئة، مزيل الصقيع، وتدفئة المقاعد، هي أدوات ضرورية ولكنها تتطلب طاقة كبيرة تضاف إلى حمل البطاريات الضعيفة أصلًا بالبرد.

الأجهزة المساعدة شواحن الهواتف وأنظمة تحديد المواقع (GPS) تُستنزف عمر البطاريات بشكل إضافي، خاصةً عند تشغيلها مع الميزات الشتوية.

الخبر الجيد هو أن هذه المشكلة يمكن التغلب عليها باتباع خطوات عملية وبسيطة:

1. اختر البطارية المناسبة (CCA): تأكد من أن بطاريتك تحمل رقم أمبير بدء التشغيل البارد (CCA) المناسب لمناخك. كلما كان الرقم أعلى، كانت قدرتها على التحمل في البرد أفضل.

2. الركن الذكي: ركن السيارة في مرآب داخلي أو تحت مظلة يرفع درجة حرارة بطاريتها ويحميها من التجمد.

3. ترشيد الاستهلاك: أطفئ الراديو، المدفأة، ومزيل الصقيع قبل تشغيل المحرك. افصل الأجهزة الإلكترونية عند عدم الحاجة إليها.

4. استثمر في الدفء: إذا كنت تعيش في مناطق شديدة البرودة، فكر في استخدام بطانية خاصة بتدفئة البطاريات وتحافظ على درجة حرارتها المثلى.

5. القيادة الاستباقية: قم برحلات أطول بانتظام؛ فالرحلات القصيرة لا تمنح المولد وقتًا كافيًا لإعادة الشحن بشكل كامل.

