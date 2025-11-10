ضربة جديدة للمنتخب العراقي قبل أيام من مواجهة الإمارات في ملحق المونديال

18 حجم الخط

يحل منتخب العراق، ضيفًا على الإمارات، يوم الخميس المقبل، بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي في جولة الذهاب للدور الفاصل في تصفيات ملحق كأس العالم 2026.

بينما يلتقي المنتخبان في مواجهة الإياب بمدينة البصرة يوم 18 نوفمبر الجاري.



ويتطلع المنتخب العراقي، لاقتناص بطاقة التأهل إلى الملحق العالمي، رفقة 5 منتخبات أخرى، من بينها منتخب أفريقي وآخر من أمريكا الجنوبية، ورابع من أمريكا الشمالية ومنتخبين من أوقيانوسيا.



وتلقى المنتخب العراقي، نبأ سيئا بغياب لاعب جديد عن صفوفه في مواجهتي الإمارات بعد ساعات من إعلان غياب اللاعب يوسف الأمين جناح آيك لارينكا القبرصي بسبب الإصابة، واستدعاء حسين علي الظهير الأيمن الناشط في صفوف باجون البولندي بدلًا منه.

وأعلن الأسترالي جراهام أرنولد، المدير الفني لمنتخب العراق، في بيان رسمي، غياب اللاعب منتظر ماجد عن معسكر أسود الرافدين.

وأوضح أرنولد أن منتظر ماجد أبلغه بعدم قدرته على المشاركة، بعد أن تعرض إلى وعكة صحية مؤخرًا عقب مشاركته مع فريقه خلال منافسات الدوري السويدي.

ولم يعلن مدرب منتخب العراق، استدعاء لاعب بديل لتعويض غياب منتظر ماجد عن مباراتي الإمارات.

ويبلغ منتظر ماجد من العمر 20 عامًا، ويلعب في صفوف هاماربي السويدي، وينشط في مركز الجناح الأيمن وسجل هذا الموسم 7 أهداف وقدم 5 تمريرات حاسمة لفريقه.

وشارك اللاعب في مباراة فريقه ضد إلفسبورج بالدوري السويدي أمس الأحد، والتي انتهت بفوز هاماربي بثلاثة أهداف دون رد، وصنع هدفًا لزملائه وغادر بعد مرور 66 دقيقة بسبب الإجهاد.

وخاض اللاعب 4 مباريات دولية فقط مع المنتخب العراقي، ولم يسجل أو يصنع أي أهداف بقميص أسود الرافدين.

ووصلت بعثة منتخب العراق في الساعات الماضية إلى العاصمة الإماراتية أبو ظبي، من أجل الاستعداد لخوض لقاء الذهاب.

اختيارات جراهام أرنولد

وكان جراهام أرنولد، أعلن يوم الخميس الماضي، قائمته لمواجهتي الإمارات والتي جاءت على النحو التالي:

حراسة المرمى: جلال حسن (الزوراء)، فهد طالب (الطلبة)، أحمد باسل (الشرطة)

الدفاع: ريبين سولاقا (بورت التايلاندي)، مناف يونس (الشرطة)، أكام هشام (الزوراء)، زيد تحسين (باختاكور الأوزبكي)، أحمد يحيى (الشرطة)، ميرخاس دوسكي (فيتوريا بلزن التشيكي)، مصطفى سعدون (الشرطة)، حسين علي (باجون البولندي)

الوسط: إيمار شير(ساربسبورج النرويجي)، زيدان إقبال (أوتريخت الهولندي)، كيفين يعقوب (آي جي إف الدنماركي)، أسامة رشيد (زاخو)، أمير العماري (كراكوفيا البولندي)، شيركو كريم (زاخو)، ماركو فرج (سترموديجست النرويجي)، منتظر ماجد (هاماربي السويدي)، علي جاسم (النجمة السعودي)، يوسف أمين (آيك القبرصي)، حسن عبد الكريم (الزوراء)

الهجوم: علي الحمادي (لوتون تاون الإنجليزي)، مهند علي (دبا الإماراتي)، أيمن حسين (الكرمة)

