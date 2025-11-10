لليوم الثاني، أوقاف كفر الشيخ تواصل اختبارات بعثة الحج

18 حجم الخط

أعلنت مديرية أوقاف كفر الشيخ، اليوم الإثنين، أنها تواصل فعاليات اليوم الثاني لاختبارات بعثة الحج للعام الهجري 1447هـ، بمقر ديوان عام المديرية، وسط أجواء يسودها الانضباط والشفافية والدقة في الاختيار، ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أسامة السيد الأزهري، وزير الأوقاف، وبتوجيه مباشر من القطاع الديني بالوزارة.

وشهدت لجان الاختبار حضور ومتابعة كل من: الشيخ معين رمضان يونس، مدير مديرية أوقاف كفر الشيخ، والدكتور رمضان سليم، عضو لجنة الحوكمة بوزارة الأوقاف، والدكتور عبد القادر عبد الله سليم، مدير الدعوة بالمديرية، والشيخ ياسر الغول، مدير إدارة الإدارات.

وأوضحت المديرية، أن الاختبارات تستهدف اختيار أفضل العناصر من الأئمة والواعظات من حيث الكفاءة العلمية والقدرة الدعوية والإدارية، بما يؤهلهم لتمثيل وزارة الأوقاف ضمن بعثة الحج الرسمية لخدمة حجاج بيت الله الحرام، في صورة تليق بمكانة مصر ورسالة الأوقاف الوسطية المعتدلة.

وأكد الشيخ معين رمضان يونس، أن المديرية حرصت على أن تكون عملية الاختبارات نزيهة وشفافة، مشيرًا إلى أن الاختيار لا يعتمد فقط على حفظ النصوص أو المعلومات، بل على مهارات التواصل الدعوي والقدرة على التعامل مع المواقف المختلفة التي قد يواجهها الحجاج أثناء أداء المناسك.

وتابع أن إتقان اختيار الأئمة والواعظات الأكفاء لخدمة ضيوف الرحمن هو أحد مظاهر التقوى والإخلاص في العمل، وتجسيد لرؤية وزارة الأوقاف في إعداد بعثة دعوية راقية تمثل مصر خير تمثيل، وتُظهر الوجه المشرق للإسلام الوسطي السمح في أقدس بقاع الأرض.

