مدير أوقاف الإسكندرية يجتمع مع مديري الإدارات الفرعية

التقى اليوم الأربعاء الدكتور نجاح عبد الرحمن راجح، مدير مديرية أوقاف الإسكندرية، بمديري الإدارات الفرعية، وذلك في اجتماع موسع تناول فيه عددًا من الموضوعات التنظيمية والدعوية الهامة.

جاء ذلك حضور كل من الشيخ هاشم سعد الفقي، مدير عام الدعوة، والشيخ ماهر عبد الجواد إبراهيم، مدير إدارة الإدارات، والشيخ وسام علي كاسب، مدير المتابعة.

استهل الدكتور مدير المديرية اللقاء بالترحيب بمديري الإدارات، مؤكدًا على أهمية التواصل المستمر والتنسيق الدائم بين الإدارات لتحقيق الأهداف الدعوية والتنظيمية التي تسعى إليها وزارة الأوقاف في إطار توجيهات الدكتور أسامة السيد الأزهري، وزيرالأوقاف.

وخلال الاجتماع، شدد على عدد من التنبيهات والتعليمات الهامة، من أبرزها: مراجعة وتحديث قاعدة البيانات الخاصة بكل إدارة بالتنسيق الكامل مع منظومة النظم والمعلومات بالمديرية، مع التأكيد على ضرورة التحقق من دقة وصحة البيانات بصورة مستمرة، وأن يكون ذلك تحت المسؤولية المباشرة لمدير الإدارة شخصيًا.



ومتابعة المساجد والزوايا متابعة ميدانية دقيقة، للوقوف على الواقع العملي والتعرف على أية سلبيات أو ملاحظات والعمل على معالجتها بشكل فوري، تحقيقًا لانضباط العمل داخل بيوت الله وصونًا لقدسيتها.



و الاهتمام بالأنشطة الدعوية المتنوعة، وتشجيع إقامة أمسية دينية أسبوعية كل يوم الثلاثاء في جميع الإدارات، ضمن فعاليات مبادرة "صحح مفاهيمك" التي تهدف إلى تصحيح المفاهيم الدينية المغلوطة ونشر الفكر الوسطي المعتدل.



والالتزام التام بموضوع الخطبة الموحدة ووقتها المحدد، والحرص على الالتزام بالزي الأزهري الرسمي الذي يعكس هيبة الإمام ومكانته.

ومتابعة إصدار زاد الأئمة والذي ينشر على (منصة وزارة الأوقاف الرقمية) بانتظام، لما تمثله من أداة علمية مهمة للارتقاء بالمستوى الثقافي والدعوي للأئمة والخطباء.

وفي ختام اللقاء، وجّه الدكتور نجاح راجح الشكر مديري الإدارات على جهودهم في الارتقاء بالعمل الدعوي والإداري، مؤكدًا أن المرحلة القادمة تتطلب مزيدًا من الجهد والتعاون الميداني لتحقيق رؤية وزارة الأوقاف في نشر الفكر المستنير وبناء الوعي الديني الصحيح بين أفراد المجتمع السكندري.



