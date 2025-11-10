رئيس حزب الوفد يدلي بصوته في لجنة مدرسة بدر بالدقي: المشاركة ضرورية (صور)

18 حجم الخط

أدلى الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد بصوته في المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب اليوم بلجنة مدرسة بدر بالدقي.

انتخابات مجلس النواب



وقال رئيس حزب الوفد بعد الادلاء بصوته: إن المشاركة في العملية الانتخابية ضرورية ويجب علي كل مواطن ممارسة حقه الانتخابي بإيجابية .



وعن معايير اختيار المرشح قال يمامة: إن النائب دوره الرقابة والتشريع وبناء على هذا الدور يتم الاختيار إذا كان المرشح لديه ما يؤهله للقيام بهذا الدور.

محافظات المرحلة الأولى في انتخابات مجلس النواب

وتشمل محافظات المرحلة الأولى كلًّا من: “الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادي الجديد، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح”.

ويبلغ عدد المرشحين بالنظام الفردي في هذه المرحلة 1281 مرشحًا يتنافسون على المقاعد المخصصة للدوائر الفردية، بينما خُصص لنظام القوائم 142 مقعدًا موزعة على قطاعات غرب الدلتا وشمال ووسط وجنوب الصعيد.

وتعلن الهيئة الوطنية للانتخابات نتيجة انتخابات المرحلة الأولى ونشرها في الجريدة الرسمية يوم الثلاثاء 18 نوفمبر الجاري، على أن تُقدَّم الطعون الانتخابية خلال 48 ساعة من تاريخ الإعلان ليكون آخر موعد لتقديمها 20 نوفمبر.

وتفصل المحكمة الإدارية العليا في هذه الطعون خلال 10 أيام اعتبارًا من 21 حتى 30 نوفمبر.

