الإثنين 10 نوفمبر 2025
حوادث

إحالة عاطل للمحاكمة لاتهامه بسرقة متعلقات المواطنين في عين شمس

أمرت نيابة عين شمس بإحالة عاطل لاتهامه بسرقة متعلقات المواطنين باسلوب الخطف بدائرة القسم، إلى محكمة الجنح لمعاقبته عن الاتهامات المسندة إليه.


سرقة المواطنين في عين شمس


البداية عندما تلقت مباحث قسم شرطة عين شمس بلاغا من مواطن يفيد بتعرضه للسرقة وخطف حقيبته ومتعلقاته أثناء سيره بأحد شوارع منطقة عين شمس، وعلي الفور شكلت قوات الأمن فريق بحث وتحري أسفرت جهوده عن تحديد المتهم ومكانه.

عقب تقنين الإجراءات نجحت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة عين شمس في ضبط المتهم، واعترف بارتكابه الواقعة بأسلوب الخطف أثناء استقلاله موتوسيكل.

كما اعترف ببيعه المسروقات وهي عبارة عن هاتف محمول المجني عليه ولاب توب كان في حقيبة الظهر لعميله سيء النية.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

الجريدة الرسمية