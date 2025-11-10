أول تقرير لغرفة العمليات المركزية لحزب العدل عن سير المرحلة الأولى من انتخابات النواب

18 حجم الخط

رصدت غرفة العمليات المركزية بحزب العدل مجريات المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025 منذ الساعات الأولى لبدء التصويت، من خلال تقارير ميدانية تصل تباعًا من مندوبي الحزب في اللجان الانتخابية بمختلف المحافظات.

وتتابع الغرفة أوضاع اللجان ونسب الإقبال على التصويت حتى إغلاقها في التاسعة مساءً، ضمن متابعة الحزب لمجريات العملية الانتخابية على مستوى الجمهورية.

وقال علي أبو حميد، مدير الحملة الانتخابية المركزية لحزب العدل: إن المتابعة تتم من المقر الرئيسي في القاهرة بالتنسيق مع غرف العمليات في الأمانات بالمحافظات، بما يتيح رصد الموقف أولًا بأول والتعامل مع أي ملاحظات ميدانية بصورة فورية.

وأكد أن الغرفة تستند في عملها إلى منظومة متابعة دقيقة تهدف إلى ضمان شفافية الأداء التنظيمي للحزب خلال سير الانتخابات.

وأشار أبو حميد إلى أن اللجان النوعية داخل الحملة، وعلى رأسها اللجنة القانونية ولجنة العمل الجماهيري ولجنة الإعلام، تواصل مهامها في تقديم الدعم لمرشحي الحزب البالغ عددهم 27 مرشحًا في 12 محافظة، سواء من حيث المتابعة القانونية أو الدعم اللوجستي والتنظيمي في دوائرهم الانتخابية.

وتعد هذه المتابعة جزءًا من المشهد العام للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، التي تشهد تنافسًا واسعًا بين الأحزاب السياسية والقوائم والمستقلين في محافظات الصعيد والوجه البحري.

ومن المنتظر أن تواصل غرفة العمليات المركزية عملها حتى إعلان النتائج الرسمية، مع إعداد تقارير ميدانية ترصد ملاحظات الحزب حول سير العملية الانتخابية في مختلف الدوائر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.