انطلاق فرق التأمين الطبي لانتخابات مجلس النواب بالوادي الجديد

انطلقت فرق التأمين الطبي بجميع مراكز محافظة الوادي الجديد، اليوم الإثنين، بالتزامن مع بدء العملية الانتخابية للجولة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك لضمان توفير التغطية الطبية الكاملة داخل اللجان الانتخابية ومحيطها.

وأوضح الدكتور شريف صبحي وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، أن الاستعدادات شملت رفع درجة الجاهزية بجميع المستشفيات العامة والمركزية والوحدات الصحية، وتجهيز فرق طبية ثابتة ومتحركة موزعة وفق خطة مسبقة لتأمين اللجان الانتخابية، مع التأكيد على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية الحيوية.

كما تم تفعيل غرفة العمليات الرئيسية بمديرية الصحة وربطها إلكترونيًا بغرف العمليات الفرعية بالإدارات الصحية والمستشفيات لمتابعة الموقف الصحي أولًا بأول، وتلقي البلاغات والتعامل الفوري مع أي طارئ خلال أيام التصويت.

وتشارك إلى جانب فرق التأمين الطبي فرق المبادرات الرئاسية ضمن خطة متكاملة لدعم العملية الانتخابية، حيث تقدم هذه الفرق التوعية الصحية للمواطنين في محيط اللجان، إلى جانب نشر رسائل التثقيف الصحي والتأكيد على أهمية المبادرات القومية في تعزيز الصحة العامة.

وأكد الدكتور شريف صبحي وكيل صحة الوادي الجديد، أن مديرية الصحة تتابع ميدانيًا سير العمل بجميع مراكز المحافظة الخمسة، موجهًا بضرورة التواصل اولا بأول من داخل اللجان وعلى مدار اليوم الانتخابي، لضمان أعلى مستوى من التنظيم والتنسيق بين فرق العمل.

واختتم وكيل الوزارة تصريحه بالتأكيد على أن غرفة عمليات المديرية ستظل في حالة انعقاد دائم حتى الانتهاء من العملية الانتخابية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وحرصًا على سلامة المواطنين ودعم سير العملية الانتخابية بكفاءة وأمان.

