مسيرة للعاملين بإدارة العامرية التعليمية لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات

شهدت لجان مدرسة الحسن بن الهيثم الابتدائية المشتركة بمنطقة العامرية غرب الإسكندرية، إقبالًا كبيرًا من المواطنين، ظهر اليوم الإثنين، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب، وسط انتظام الناخبين في صفوف منسقة ورفع الأعلام المصرية أمام اللجان.

وتوافد عدد كبير من السيدات للإدلاء بأصواتهن باللجنة 53 بمدرسة الحسن بن الهيثم الابتدائية المشتركة بمنطقة العامرية غرب الإسكندرية، حيث توجه عدد كبير من السيدات للمشاركة في العرس الانتخابي والإدلاء بأصواتهن الانتخابية وهن يصطحبن أطفالهن ومظاهر البهجة ترتسم على وجوه الاطفال.

كما نظمت إدارة العامرية التعليمية برئاسة السيد الأزوك مسيرة بالأعلام للإدارة وعدد من الطلاب للحث على المشاركة في الانتخابات.

وقد انطلقت صباح اليوم الانتخابات البرلمانية في 14 محافظة، وينتهي التصويت في التاسعة مساء، وغدا يبدأ التصويت في التاسعة صباحا وينتهي في التاسعة مساء.

كما وجّه محافظ الإسكندرية رؤساء الأحياء ومركز ومدينة برج العرب بالتواجد الميداني المستمر والتنسيق الكامل مع المديريات الخدمية والجهات الأمنية والصحية، لضمان انتظام العملية الانتخابية في أجواء آمنة ومنظمة.

وشدد الفريق أحمد خالد على ضرورة توافر كراسي متحركة واستراحات مخصصة لكبار السن، ورفع كفاءة أعمال النظافة داخل وحول المقرات الانتخابية لتوفير بيئة مهيأة لاستقبال المواطنين.

جدير بالذكر أن العملية الانتخابية بمحافظة الإسكندرية ستُجرى من خلال 5 دوائر انتخابية تضم 5 لجان عامة و316 مقرًا انتخابيًا و558 لجنة فرعية، بإجمالي 4,475,444 ناخبًا لهم حق التصويت.

