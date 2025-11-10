تعرف على برنامج عروض أفلام قصر السينما في نوفمبر

18 حجم الخط

يقدم قصر السينما بجاردن سيتي لرواده خلال شهر نوفمبر الجاري مجموعة من العروض السينمائية المجانية، في إطار برامج وزارة الثقافة، والهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان.

وتتنوع العروض ما بين أفلام السينما العالمية، والأوروبية، بالإضافة إلى الأفلام العربية والتسجيلية، ويعقب بعضها ندوات نقدية بمشاركة نخبة من النقاد والمختصين من بينهم الناقد عصام حلمي، والناقدة نشوى نبيل.

عروض أفلام قصر السينما

تقدم عروض الأفلام في الثامنة مساء، وتبدأ اليوم الاثنين بعرض فيلم "في بيتنا رجل" ضمن نشاط نادي بين الرواية والفيلم، ويعرض يوم الثلاثاء 11 نوفمبر فيلم الدراما الكوميدية "Network 1976" ضمن نشاط نادي السينما العالمية.

وفي الأربعاء 12 نوفمبر، يقدم فيلم الدراما "The 400 Blows" ضمن برنامج نادي السينما الأوروبية.

وفي يوم الاثنين 17 نوفمبر يعرض الفيلم التسجيلي "عم عباس المخترع"، إخراج علي بدرخان، ويحكي عن مأساة عامل مصري "ميكانيكي" بسيط توصل إلى اختراع يحقق الأمان لسائقي السيارات، ولكنه لم يجد من يساعده.

ويقدم نادي السينما العالمية يوم الثلاثاء 18 نوفمبر فيلم الأكشن "Thirteen Lives" ضمن نادي السينما العالمية.

أما في يوم الأربعاء 19 نوفمبر، يتجدد اللقاء مع نادي السينما الأوروبية بعرض فيلم الدراما "The Chorus".

