18 حجم الخط

الدوري الإنجليزي، فشل فريق وولفرهامبتون في تحقيق أي فوز في مشوار الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم مسجلا رقما سلبيا بعد انتهاء الجولة الـ11.

أرقام سلبية بالجملة لـ وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

وخاض فريق وولفرهامبتون متذيل جدول ترتيب البريميرليج 11 مباراة تعادل في مباراتين وتلقي الخسارة في 9 مباريات بدون تحقيق أي انتصار.

وأحرز وولفرهامبتون 7 أهداف واستقبلت شباكه 25 هدفا هذا الموسم، مسجلا رقمين سلبين كأضعف خط هجوم بالاضافة لأضعف خط دفاع في البريميرليج هذا الموسم.

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الجولة الـ 11

1- آرسنال 26 نقطة

2- مانشستر سيتي 22 نقطة

3- تشيلسي 20 نقطة

4- سندرلاند 19 نقطة

5- توتنهام هوتسبير 18 نقطة

6- أستون فيلا 18 نقطة

7- مانشستر يونايتد 18 نقطة

8- ليفربول 18 نقطة

9- بورنموث 18 نقطة

10- كريستال بالاس 17 نقطة

11- برايتون 16 نقطة

12- برينتفورد 16 نقطة

13- إيفرتون 15 نقطة

14- نيوكاسل يونايتد 12 نقطة

15- فولهام 11 نقطة

16- ليدز يونايتد 11 نقطة

17- بيرنلي 10 نقاط

18- وست هام 10 نقاط

19- نوتنجهام فوريست 9 نقاط

20- وولفرهامبتون نقطتان

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.