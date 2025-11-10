الإثنين 10 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

أرقام سلبية بالجملة لـ وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

وولفرهامبتون، فيتو
وولفرهامبتون، فيتو
18 حجم الخط

الدوري الإنجليزي، فشل فريق وولفرهامبتون في تحقيق أي فوز في مشوار الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم مسجلا رقما سلبيا بعد انتهاء الجولة الـ11.

أرقام سلبية بالجملة لـ وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي 

وخاض فريق وولفرهامبتون متذيل جدول ترتيب البريميرليج 11 مباراة تعادل في مباراتين وتلقي الخسارة في 9 مباريات بدون تحقيق أي انتصار.

وأحرز وولفرهامبتون 7 أهداف واستقبلت شباكه 25 هدفا هذا الموسم، مسجلا رقمين سلبين كأضعف خط هجوم بالاضافة لأضعف خط دفاع في البريميرليج هذا الموسم.

 

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الجولة الـ 11 

1- آرسنال 26 نقطة
2- مانشستر سيتي 22 نقطة
3- تشيلسي 20 نقطة
4- سندرلاند 19 نقطة
5- توتنهام هوتسبير 18 نقطة
6- أستون فيلا 18 نقطة
7- مانشستر يونايتد 18 نقطة
8- ليفربول 18 نقطة 
9- بورنموث 18 نقطة
10- كريستال بالاس 17 نقطة
11- برايتون 16 نقطة
12- برينتفورد 16 نقطة
13- إيفرتون 15 نقطة
14- نيوكاسل يونايتد 12 نقطة
15- فولهام 11 نقطة
16- ليدز يونايتد 11 نقطة
17- بيرنلي 10 نقاط
18- وست هام 10 نقاط
19- نوتنجهام فوريست 9 نقاط
20- وولفرهامبتون نقطتان 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوري الانجليزي وولفرهامبتون الدوري الإنجليزي الممتاز فريق وولفرهامبتون جدول ترتيب البريميرليج

مواد متعلقة

حصاد 11 جولة بالبريميرليج، ليفربول لا يعرف التعادل

أرقام مميزة لـ أرسنال في الدوري الإنجليزي بعد الجولة الـ11

الأكثر قراءة

ياسر جلال يعتذر عن تصريحاته في الجزائر: والدي اللي حكى لي ووارد يكون اختلط عليه الأمر (فيديو)

مع انطلاق التصويت بمحافظات المرحلة الأولى، تعرف على نصاب الفوز بانتخابات النواب

غياب معايير الشفافية، نشوى الديب تنسحب من سباق انتخابات مجلس النواب 2025

مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات بعد قليل

ضبط 116 ألف مخالفة مرورية و86 حالة تعاطي مخدرات بين السائقين

تكثيف الخدمات الأمنية بمحيط لجان انتخابات النواب بالجيزة (فيديو)

محافظ الشرقية يُجري حركة تنقلات موسعة ويُنهي تكليف عدد من مديري الإدارات التعليمية

وزير الشؤون البحرية والجزر اليوناني يشيد بتوسع مصر في مشروعات البنية التحتية البحرية

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم الأحد في البورصات العالمية

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الجمعة

سعر الجنيه الذهب في الصاغة بختام تعاملات اليوم الجمعة (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

كل ما تريد معرفته عن معسكر منتخب مصر المشارك في كأس العرب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الجامع الأزهر يستعرض أوجه الإعجاز العلمي في قصة سيدنا نوح بالقرآن الكريم

تفسير حلم التصدق بالمال فى المنام وعلاقته برفع البلاء والهموم

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 10 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية