جامعة ميامي الأمريكية تكرّم الدكتور طارق خليل خلال احتفالها بمئوية تأسيسها

احتفلت جامعة ميامي الأمريكية بمرور مئة عام على تأسيسها، حيث كرّمت العالم المصري الأستاذ الدكتور طارق خليل استاذ ومؤسس علم ادارة التكنولوجيا وعميد كلية الدراسات العليا بجامعة ميامي سابقا وذلك بمنحه ميدالية المئوية، وذلك خلال احتفالات Homecoming السنوية التي تنظمها الجامعة.

وجرى التكريم خلال احتفال كلية الهندسة، بحضور عدد كبير من خريجي الجامعة (Alumni)، إلى جانب العديد من الشخصيات الأكاديمية والمهتمين بشؤون الجامعة، الذين قدّموا خدمات بارزة وأسهموا في دعم مسيرتها خلال السنوات الماضية.

وشهد الحفل حضورًا مميزًا من الخريجين، وأعضاء هيئة التدريس، ورواد الصناعة، والمبدعين الذين شاركوا في نهضة الجامعة وتطورها على مدى العقود الماضية، بالإضافة إلى لفيف من شخصيات المجتمع من مختلف المجالات.

والجدير بالذكر أن الدكتور طارق خليل خريج كلية الهندسة جامعة القاهرة وعمل في جامعة ميامى الامريكية لمدة ٤٠ عاما وتولى عمادة كلية الدراسات العليا بالجامعة قبل عودته لمصر وتأسيس جامعة النيل الاهلية وتولى رئاستها لمدة تزيد عن عشرين عاما حيث يعتبر الرئيس المؤسس لجامعة النيل الأهلية في مصر

