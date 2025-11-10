الإثنين 10 نوفمبر 2025
حوادث

تأجيل محاكمة 3 عاطلين لإدارتهم كيانا تعليميا وهميا بمدينة نصر لـ 13 نوفمبر

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو
قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة 3 عاطلين بتهمة إدارة كيان تعليمي بدون ترخيص بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة، بغرض النصب والاحتيال على المواطنين الراغبين في الحصول على شهادات ودورات تدريبية غير معتمدة الي جلسة 13 نوفمبر الجاري. 

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة أن المتهمين أنشأوا كيانًا تعليميًا وهميًا بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، وروّجوا عبر وسائل مختلفة لحصول المتدربين على شهادات تؤهلهم للالتحاق بوظائف داخل كبرى الشركات والمؤسسات “على غير الحقيقة”، مقابل مبالغ مالية.   

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين داخل مقر الكيان، وبحوزتهم عدد كبير من الملفات والشهادات والكروت التعريفية والاستمارات الخاصة بالمكان، إضافة إلى جهاز حاسب آلي و3 هواتف محمولة تحتوي على أدلة رقمية تثبت نشاطهم الإجرامي. 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة العامة للتحقيق.  

