محافظ البحيرة تتابع سير العملية الانتخابية من غرفة التحكم والسيطرة

محافظ البحيرة داخل
محافظ البحيرة داخل غرفة التحكم
أكدت الدكتورة جاكلين عازر – محافظ البحيرة، على انتظام فتح جميع اللجان الانتخابية في الموعد المحدد بجميع مدن ومراكز وقرى المحافظة، ووصول المستشارين وأعضاء اللجان، إيذانًا ببدء فعاليات اليوم الأول من عملية التصويت.

المحافظة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين

جاء ذلك خلال متابعتها لسير العملية الانتخابية من غرفة التحكم  والسيطرة بديوان عام المحافظة، بحضور أعضاء الغرفة من القيادات التنفيذية وممثلي كافة الجهات المعنية والأمنية، حيث يتم التواصل بشكل لحظي مع جميع المراكز والمدن عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمتابعة انتظام العمل باللجان العامة والفرعية، بالتنسيق الكامل مع مديرية الأمن لتأمين جميع المقار الانتخابية.

ودعت الدكتورة جاكلين عازر أبناء البحيرة إلى المشاركة الإيجابية والإدلاء بأصواتهم وممارسة حقهم الدستوري في اختيار ممثليهم بمجلس النواب، مؤكدة أن المحافظة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، مع الالتزام الكامل بالحياد والشفافية وتيسير الإجراءات لضمان نجاح العملية الانتخابية بالشكل اللائق بمحافظة البحيرة.

647 مقرًا انتخابيًا

هذا وتبلغ الكتلة التصويتية بمحافظة البحيرة 4 ملايين و388 ألفًا و114 ناخبًا موزعين على 647 مقرًا انتخابيًا تشمل 753 لجنة فرعية و9 لجان عامة.

