بدء أعمال غرفة عمليات حماة الوطن لمتابعة انتخابات النواب

18 حجم الخط

بدأت غرفة عمليات حزب حماة الوطن أعمالها لمتابعة انتخابات مجلس النواب 2025، والتي انطلقت قبل قليل في محافظات المرحلة الأولى الـ14.

وجاء ذلك بحضور الفريق محمد عباس حلمي، رئيس الحزب، اللواء أحمد العوضي النائب الأول لرئيس الحزب، وكيل مجلس الشيوخ، اللواء طارق نصير، الأمين العام، نائب رئيس البرلمان العربي، الدكتور أحمد العطيفي الأمين العام المساعد - أمين التنظيم، النائب أحمد بهاء شلبي، أمين أمانة المجالس النيابية، النائب هاني العتال، مساعد رئيس الحزب - أمين أمانة الإعلام المركزية، المهندس أحمد سرحان، رئيس لجنة التطوير الحزبي، والنائب محمد الأجرود، أمين أمانة الشئون القانونية.

وتتواصل غرفة العمليات مع أمانات حماة الوطن على مستوى المحافظات الـ14 التي تجري فيها الانتخابات اليوم وغدا الثلاثاء، من أجل التأكد من انتظام عمليات التصويت، وعدم وجود أي مشكلات.

ووجهت غرفة العمليات جميع قيادات وكوادر وأعضاء حماة الوطن، بضرورة المتابعة اللحظية لسير الانتخابات، مع الالتزام التام بالضوابط التي يقرها القانون، وأعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأكدت غرفة عمليات حماة الوطن، انتظام التصويت في جميع اللجان على مستوى الجمهورية، بينما لم يتم رصد أي مشكلات في بداية فتح أبواب اللجان.

ودعا حزب حماة الوطن، جموع المواطنين إلى أهمية المشاركة بإيجابية في الاستحقاق الدستوري، والتعبير عن رأيهم بحرية في اختيار من يمثلهم في انتخاب المجلس التشريعي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.