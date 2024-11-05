الثلاثاء 05 نوفمبر 2024
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ثقافة وفنون

عمرو الليثي يستضيف مصطفى قمر في "واحد من الناس"، الخميس والجمعة

جانب من اللقاء، فيتو
جانب من اللقاء، فيتو

يستضيف الإعلامي عمرو الليثي، في برنامجه "واحد من الناس" على قناة "الحياة"، المطرب مصطفى قمر في سهرة غنائية يقدم خلالها باقة من أجمل أغانيه عبر مشواره الفني الطويل منذ بدايته وأهم الأغاني التي شكلت وجدانه وتأثر فيها بأهم المطربين العالميين، وذلك يومي الخميس والجمعة المقبلين.

 

 

يكشف مصطفى قمر خلال اللقاء كواليس آخر مشاريعه الفنية وعلاقته بالفنان حميد الشاعري، وأبرز المطربين الذي قام بالتلحين لهم، وعلاقته بنجوم الغناء الذين شكلوا وجدانه وعشقه للعندليب عبد الحليم حافظ، كما يتحدث عن تأثره بالبحر في الإسكندرية والجيتار والأغاني التي كان يقدمها في بداياته مع أصحابه.

أسرته وأولاده

 

يحكي مصطفى قمر عن أهم تجاربه السينمائية كما يتحدث عن حياته الخاصة وأولاده وعلاقته بوالده ووالدته الراحلة ومدى تأثره بهم.

 

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