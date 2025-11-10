رئيس حزب الوفد: شكلنا غرفة عمليات لمتابعة سير انتخابات النواب

18 حجم الخط

أكد الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد أن الحزب شكل غرفة عمليات لمتابعة سير العملية الانتخابية فى انتخابات المرحلة الأولى لـ مجلس النواب فى الداخل.



وأضاف رئيس حزب الوفد لـ"فيتو": أن الغرفة مشكلة من قيادات حزب الوفد لافتا إلى الغرفة تابعت انتخابات المصريين بالخارج وتستكمل حاليا فى الداخل وانطلقت منذ صباح اليوم لمتابعة العملية الانتخابية وتستمر حتى إغلاق الصناديق.

انتخابات مجلس النواب



وأشار يمامة، إلى أن غرفة عمليات الوفد سترصد أى تجاوزات فى العملية الانتخابية مشيرا إلى أن الحزب له مندوبين فى كل المحافظات وأيضا يتابع مرشحيه على مستوى محافظات المرحلة الأولى من الانتخابات.

محافظات المرحلة الأولى في انتخابات مجلس النواب

وتشمل محافظات المرحلة الأولى كلًّا من: “الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادي الجديد، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح”.

ويبلغ عدد المرشحين بالنظام الفردي في هذه المرحلة 1281 مرشحًا يتنافسون على المقاعد المخصصة للدوائر الفردية، بينما خُصص لنظام القوائم 142 مقعدًا موزعة على قطاعات غرب الدلتا وشمال ووسط وجنوب الصعيد.

وتعلن الهيئة الوطنية للانتخابات نتيجة انتخابات المرحلة الأولى ونشرها في الجريدة الرسمية يوم الثلاثاء 18 نوفمبر، على أن تُقدَّم الطعون الانتخابية خلال 48 ساعة من تاريخ الإعلان ليكون آخر موعد لتقديمها 20 نوفمبر الجاري.

وتفصل المحكمة الإدارية العليا في هذه الطعون خلال 10 أيام اعتبارًا من 21 حتى 30 نوفمبر الجاري.

