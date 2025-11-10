الإثنين 10 نوفمبر 2025
238 مليون دولار حجم التبادل التجاري بين مصر والكويت خلال 8 أشهر

د. عبد العزيز الشريف
د. عبد العزيز الشريف
أكد الوزير المفوض التجاري الدكتور عبد العزيز الشريف –  رئيس جهاز التمثيل التجاري المصري، أن حجم التبادل التجاري بين مصر والكويت بلغ خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2025 نحو 238 مليون دولار، مقابل 202 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2024، بنسبة زيادة قدرها 18%.

 

ونظم المكتب التجاري المصري في الكويت برئاسة الوزير المفوض التجاري/ عصام بريقع، وبالتعاون مع المجلس التصديري للصناعات الغذائية، ندوة عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع أعضاء المجلس للتعريف بمتطلبات التصدير إلى السوق الكويتي.


وأضاف أن الصادرات المصرية إلى الكويت سجلت خلال نفس الفترة نحو 198.7 مليون دولار مقابل 176.2 مليون دولار في العام السابق، بنسبة زيادة بلغت 13%، مؤكدًا أن هذه النتائج الإيجابية تعكس قوة العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وتفتح آفاقًا أوسع لتعزيز التعاون في مجالات الصناعات الغذائية والزراعية والدوائية.

واختتم رئيس التمثيل التجاري المصري بالتأكيد على أن التمثيل التجاري يواصل جهوده لفتح أسواق جديدة أمام المنتج المصري وتعزيز تواجده في الأسواق العربية والخليجية، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة لزيادة الصادرات غير البترولية وتحقيق مستهدفات رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

الجريدة الرسمية