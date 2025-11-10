موعد أول مران للأهلي بعد حصد لقب السوبر المصري

18 حجم الخط

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الخميس المقبل استعدادا لمباراة شبيبة القبائل الجزائري القادمة، حيث منح الجهاز الفني بقيادة ييس توروب اللاعبين راحة سلبية لمدة 72 ساعة بعد التتويج أمس بلقب السوبر المصري.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة شبيبة القبائل الجزائري في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي القادمة بعد الفوز على الزمالك في السوبر المصري 2025

مباراة الأهلي وشبيبة القبائل من المقرر أن تكون يوم الجمعة، الموافق 21 من شهر نوفمبر الجاري، وبالتحديد على ملعب القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى، من المجموعة الثانية، بـ مباريات دوري أبطال أفريقيا موسم 2025-26.

وتوج الأهلي أمس ببطولة السوبر المصري على حساب الزمالك بعد الفوز عليه بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما على ملعب محمد بن زايد بالإمارات.

