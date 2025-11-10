بالأسعار، طرح أراضٍ بأنشطة طبية وإدارية

18 حجم الخط

كشفت وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، عن طرح جديد لقطع الأراضى الاستثمارية، بمدينة طيبة الجديدة ارض طبي بمساحة 3575 متر بسعر 4665 جنيه للمتر وأرض تجاري بمساحة 600 متر بسعر 11075 جنيه وأرض إداري بمساحة 625 متر بسعر 4245 جنيه.

كما تطرح بمدينة أسوان الجديدة أرض تعليمي بمساحة 8000 متر بسعر 2545 جنيه وأرض عمراني مختلط بمساحة 38220 متر بسعر 4520 جنيه وأرض تجاري إداري سكني بمساحة 1850 متر بسعر 9205 جنيه.

وأكدت الوزارة على أن الباب مفتوح أمام جميع المستثمرين الجادين للمشاركة في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها المدينة، بما يتوافق مع رؤية الدولة المصرية نحو تعظيم الاستفادة من الفرص الاستثمارية بالمدن الجديدة.

سبق أن وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على وضع آلية للتعامل مع طلبات المستثمرين، المُقدمة للحصول على قطع أراضٍ بأنشطة مختلفة بالمدن الجديدة، طبقًا لصلاحيات مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المقررة بقانون 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء الهيئة، وذلك تيسيرًا على المستثمرين ودعمًا للاستثمار بالمدن الجديدة.

وقرَّر مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة برئاسة الدكتور عاصم الجزار، تعديل ضوابط وشروط الآلية الجديدة لتخصيص الأراضي، والتي تعتمد على التخصيص الفوري بنظام البيع.

وتعمل وزارة الإسكان على تنفيذ 24 مدينة جديدة "مدن الجيل الرابع"، تستوعب 32 مليون نسمة، موزعة كالتالى، 9 مدن بإقليم القاهرة الكبرى، و6 مدن بالوجه القبلي، و5 مدن بإقليم قناة السويس وسيناء، و4 مدن بالوجه البحرى، بالإضافة إلى 14 مدينة جارٍ تخطيطها للبدء في التنفيذ، وبلغ إجمالي الاستثمارات بالمدن الجديدة (الأجيال السابقة والجيل الرابع) في الفترة من 2014: 2023، 1.3 تريليون جنيه، منها 975 مليار جنيه لإنشاء وتنمية مدن الجيل الرابع، بنسبة 75 % من الاستثمارات، و325 مليار جنيه لتطوير ورفع كفاءة مدن الأجيال السابقة، بنسبة 25 % من الاستثمارات.

