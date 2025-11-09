متى يتم صرف الشريحتين الخامسة والسادسة من قرض صندوق النقد؟ وزير المالية يجيب

18 حجم الخط

أكد وزير المالية أحمد كجوك، في رده على سؤال الإعلامية لميس الحديدي، أن زيارة بعثة صندوق النقد الدولي للقاهرة متوقعة قريبًا لإجراء المراجعتين الخامسة والسادسة ضمن برنامج الإصلاح المالي أو الاقتصادي.

وقال كجوك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الصورة" على شاشة "النهار":"نتوقع أن تكون الزيارة قريبًا جدًا، والمؤشرات الاقتصادية مطمئنة، خاصة في ظل الإصلاحات التي تمت خلال الفترة الماضية، كما أن الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي أعلنا عن دعمهما".

موعد صرف الشريحتين الخامسة والسادسة

حول موعد صرف الشريحتين، أوضح وزير المالية:"يهمنا في المقام الأول نجاح المراجعتين، وهناك قدر كبير من الاستعداد الجيد لهما، نحن على تواصل دائم مع صندوق النقد الدولي من خلال اجتماعات أسبوعية، وقد لوحظ تحسن كبير في المؤشرات الأولية".

وأشار إلى أن الصرف سيكون عقب المراجعتين، وهو ما يعكس حرص الحكومة على الالتزام بالخطط المالية والاقتصادية لضمان الاستفادة المثلى من الدعم الدولي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

