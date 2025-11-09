الإثنين 10 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

متى يتم صرف الشريحتين الخامسة والسادسة من قرض صندوق النقد؟ وزير المالية يجيب

صندوق النقد، فيتو
صندوق النقد، فيتو
18 حجم الخط

أكد وزير المالية أحمد كجوك، في رده على سؤال الإعلامية لميس الحديدي، أن زيارة بعثة صندوق النقد الدولي للقاهرة متوقعة قريبًا لإجراء المراجعتين الخامسة والسادسة ضمن برنامج الإصلاح المالي أو الاقتصادي.

وقال كجوك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الصورة" على شاشة "النهار":"نتوقع أن تكون الزيارة قريبًا جدًا، والمؤشرات الاقتصادية مطمئنة، خاصة في ظل الإصلاحات التي تمت خلال الفترة الماضية، كما أن الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي أعلنا عن دعمهما".

موعد صرف الشريحتين الخامسة والسادسة

حول موعد صرف الشريحتين، أوضح وزير المالية:"يهمنا في المقام الأول نجاح المراجعتين، وهناك قدر كبير من الاستعداد الجيد لهما، نحن على تواصل دائم مع صندوق النقد الدولي من خلال اجتماعات أسبوعية، وقد لوحظ تحسن كبير في المؤشرات الأولية".

وأشار إلى أن الصرف سيكون عقب المراجعتين، وهو ما يعكس حرص الحكومة على الالتزام بالخطط المالية والاقتصادية لضمان الاستفادة المثلى من الدعم الدولي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

صندوق النقد وزير المالية أحمد كجوك زيارة بعثة صندوق النقد برنامج الإصلاح المالي

مواد متعلقة

أين ستذهب أموال صفقة "علم الروم"؟ وزير المالية يوضح

توافق إيجابي مع صندوق النقد.. استعدادات لمراجعة جديدة ووثيقة ملكية الدولة تفتح الطريق أمام مشاركة أوسع للقطاع الخاص

مدبولي: الظروف الإقليمية أبطأت برنامج الطروحات.. وتوافق إيجابي مع صندوق النقد الدولي

الأكثر قراءة

التصريح بدفن جثمان معلم أزهري قُتل أثناء الصلاة داخل مسجد بقنا

تقرير “أميك” يرصد حركة بيع الأتوبيسات بالأسواق المحلية خلال 9 أشهر

تعليق ناري من عمرو أديب بعد خسارة الزمالك السوبر أمام الأهلي (فيديو)

كلاتينبرج يحسم الجدل بشأن إلغاء هدف الزمالك أمام الأهلي في السوبر المصري

شيكابالا عن خسارة السوبر المصري: الزمالك يواجه مشاكل كبيرة والفريق معمول غلط

جمال عبد الحميد: الحكم والفار والمعلق منحوا الأهلي لقب السوبر المصري

تطورات الحالة الصحية للمطرب إسماعيل الليثي

اليابان تفوز على البرتغال 2-1 في كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم الأحد في البورصات العالمية

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الجمعة

سعر الجنيه الذهب في الصاغة بختام تعاملات اليوم الجمعة (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في نهائي السوبر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الطفل الرضيع في المنام وعلاقته بالوصول إلى أعلى المناصب

هل الطلاق بالفرانكو عبر وسائل التواصل يقع؟ عالم أزهري يحسم الجدل

حكم قراءة سورة الفاتحة وأول خمس آيات من سورة البقرة بعد ختم القرآن

المزيد
الجريدة الرسمية