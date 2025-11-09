افتتاح 70 فرعًا جديدًا للرواق الأزهري لتحفيظ القرآن بالمدن الجديدة، رابط التقديم

18 حجم الخط

أعلن الجامع الأزهر الشريف عن افتتاح 70 فرعًا جديدًا للرواق الأزهري لتحفيظ القرآن الكريم، وذلك في عدد من المدن المصرية الجديدة، يأتي هذا التوسع بعد النجاح الكبير الذي حققته المنصة الدولية للجامع الأزهر لتحفيظ القرآن الكريم عن بُعد، ولتلبية احتياجات الراغبين في الدراسة المباشرة في المناطق التي تفتقر لفروع الدراسة المباشرة.

افتتاح 70 فرعًا جديدًا للرواق الأزهري لتحفيظ القرآن بالمدن الجديدة

​يأتي هذا الإعلان بناءً على تعليمات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الذي يولي اهتمامًا خاصًا للتوسع في فروع الرواق الأزهري في كافة أنحاء الجمهورية، وخاصة في ظل البعد الجغرافي وعدم توافر فروع للدراسة المباشرة في هذه المدن الجديدة، ويهدف القرار إلى تيسير حفظ القرآن وتلقي العلوم الشرعية على أهالي هذه المناطق.

د. عبد المنعم فؤاد: 70 مدينة جديدة تُضاء بنور القرآن الكريم من خلال 70 فرعًا جديدًا للرواق الأزهري

​وفي تعليق على هذا التوسع، أكد الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأروقة الأزهرية، أن هذا التوسع يأتي في إطار حرص الأزهر الشريف على القيام بواجبه تجاه المجتمع، قائلًا:​"إن التوسع في افتتاح فروع الرواق الأزهري بمثابة جسر يربط أبناء المدن الجديدة بمنهج الأزهر الوسطي المعتدل، ونحن حريصون على تقديم خدمة تعليمية متميزة في حفظ القرآن الكريم وعلومه، بعيدًا عن أي أفكار متطرفة، وتحصينًا لشبابنا وأبنائنا."

​من جانبه، أشار الدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، إلى الآليات التنفيذية والدور المحوري الذي يؤديه الرواق في خدمة الأمة، موضحًا:​"تخضع سير الدراسة في هذه الفروع الجديدة لنفس معايير الجودة والدقة المتبعة في الرواق الأزهري بالجامع الأزهر، مع متابعة مستمرة لضمان التزام المحفظين بالمنهج المحدد، فالرواق الأزهري هو امتداد لدور الجامع الأزهر التاريخي في نشر العلم، وهذا الافتتاح الجديد يفتح آفاقًا أوسع أمام الآلاف من الراغبين في حفظ كتاب الله ومعرفة أمور دينهم ودنياهم عن قرب."

وأضاف د. مصطفى شيشي مدير إدارة شئون الأروقة، أن الرواق الأزهري يُعد صرحًا تعليميًا لا يشترط مؤهلًا دراسيًا محددًا، حيث يستقبل جميع الأعمار لتلقي العلوم الشرعية والعربية وحفظ القرآن الكريم بالتجويد والقراءات.،ويأتي قرار فتح الفروع الجديدة ليقدم نموذجًا جديدًا يجمع بين التطور التكنولوجي الذي أثبت نجاحه في المنصة الدولية للتحفيظ عن بُعد، وبين الحاجة الأساسية للدراسة المباشرة والتفاعل مع المحفظين المتخصصين.

أعلن الجامع الأزهر أن عملية التسجيل في الفروع الجديدة للرواق الأزهري بالمدن الجديدة قد بدأت، ويمكن للراغبين في الانضمام إلى حلقات تحفيظ القرآن الكريم التسجيل عبر هذا الرابط





