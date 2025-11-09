الاحتلال ينفذ عمليات تفجير ضخمة في مناطق متفرقة من مدينة رفح

18 حجم الخط

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الأحد، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ عمليات نسف وتفجير ضخمة في مناطق متفرقة من مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وفي السياق ذاته أفاد مجمع ناصر الطبي باستشهاد طفل، إثر انفجار جسم من مخلفات الاحتلال بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

استشهاد طفل في قطاع غزة

وفي وقت سابق استهدف قصف مدفعي شرق بلدة المصدر، وسط قطاع غزة، وذلك حسبما أفادت تقارير إخبارية.

وأمس السبت أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بإصابة فلسطيني برصاص الاحتلال في مخيم الفارعة جنوبي طوباس بالضفة الغربية.

وأكدت منظمة الأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، استشهاد 40 طفلا فلسطينيا في الضفة الغربية على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية العام الجاري.

استشهاد 65 فلسطينيا في جنين

وتابعت الأمم المتحدة: استشهاد 65 فلسطينيا في جنين أي ما يقارب ثلث إجمالي عدد الضحايا في الضفة الغربية منذ بداية العام.. أكثر من 90 حادثا مرتبطا بالتعليم بالضفة وتعطيل الدراسة لأكثر من 12 ألف طالب بين يوليو وسبتمبر.. أكثر من 86 هجوما للمستوطنين مرتبطا بموسم قطف الزيتون في 50 قرية بالضفة منذ 1 أكتوبر الماضي.

أكثر من ٨٦٠ هجوما عنيفا من المستوطنين

في سياق متصل، أعلنت منظمة العفو الدولية، في وقت سابق، وقوع أكثر من ٨٦٠ هجوما عنيفا من المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة خلال عام ٢٠٢٥.

وقالت منظمة العفو الدولية: إن على عاتق قادة العالم التزاما قانونيا بتفكيك الاحتلال الإسرائيلي وإنهاء نظام الفصل العنصري بالضفة".

