الوطنية للانتخابات: 97% من مقرات اللجان الفرعية بالدور الأرضي للتيسير على كبار السن

قال المستشار أحمد بنداري المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات ، أنه تم الانتهاء من معاينة جميع المقرات الانتخابية قبل انطلاق التصويت في انتخابات مجلس النواب 2025 غدا الإثنين على مدار يومين.

وأكد أنه تم حل المشكلات التي كانت تواجه بعض اللجان الفرعية في الأدوار العليا والتي كانت تعيق كبار السن وذوي الإعاقة الحركية، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص نحو 97% من المقرات في الدور الأرضي لتيسير الوصول إليها.

وأوضح أن الهيئة تعتمد على المدارس والوحدات الصحية ومراكز الشباب كمقار انتخابية نظرًا لوجودها داخل الكتل السكانية الرئيسية بما يضمن قرب اللجان من الناخبين وتسهيل عملية التصويت.

انطلاق التصويت في انتخابات مجلس النواب بالداخل

تنطلق غدا الاثنين عملية التصويت في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025 داخل جمهورية مصر العربية حيث تستقبل 14 محافظة الناخبين للإدلاء بأصواتهم في 5606 لجنة فرعية تحت إشراف 70 لجنة عامة وبمشاركة نحو 12 ألف قاض يشرفون على العملية الانتخابية في مختلف المحافظات

وتشمل محافظات المرحلة الأولى كلًا من الجيزة الفيوم بني سويف المنيا أسيوط الوادي الجديد سوهاج قنا الأقصر أسوان الإسكندرية البحيرة مرسى مطروح والبحر الأحمر

ويبلغ عدد المرشحين بالنظام الفردي في هذه المرحلة 1281 مرشحًا يتنافسون على المقاعد المخصصة للدوائر الفردية بينما خُصص لنظام القوائم 142 مقعدًا موزعة على قطاعي غرب الدلتا وشمال ووسط وجنوب الصعيد

وتخوض المنافسة في نظام القوائم قائمة واحدة هي القائمة الوطنية من أجل مصر وتضم 40 مرشحًا في دائرة غرب الدلتا و102 مرشح في دائرة الصعيد

وتعلن الهيئة الوطنية للانتخابات نتيجة انتخابات المرحلة الأولى ونشرها في الجريدة الرسمية يوم الثلاثاء 18 نوفمبر على أن تُقدَّم الطعون الانتخابية خلال 48 ساعة من تاريخ الإعلان ليكون آخر موعد لتقديمها 20 نوفمبر وتفصل المحكمة الإدارية العليا في هذه الطعون خلال 10 أيام اعتبارًا من 21 حتى 30 نوفمبر

وتُجرى جولة الإعادة للمصريين في الخارج يومي 1 و2 ديسمبر بينما تُجرى داخل مصر يومي 3 و4 ديسمبر على أن تُعلن النتيجة النهائية للإعادة يوم 11 ديسمبر

ومن المقرر أن يتسلم القضاة المشرفون على الانتخابات الأوراق الانتخابية ومحاضر الاقتراع والفرز اليوم الأحد وغدًا الاثنين تمهيدًا للسفر إلى لجانهم الانتخابية في المحافظات التي تُجرى فيها المرحلة الأولى.

