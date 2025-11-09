ضبط زوجين إيرانيين يحملان جوازي سفر إسرائيليين مزورين بدولة إفريقية

18 حجم الخط

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الأحد، أن السلطات في دولة موريشيوس ألقت القبض على زوجين إيرانيين، بعد أن ضبط مسؤولو المطار بحوزتهما جوازي سفر إسرائيليين مزورين.

ضبط زوجين إيرانيين يحملان جوازي سفر إسرائيليين مزورين في دولة إفريقية

ووصل الزوجان إلى موريشيوس مع طفلهما، وقدما جوازي سفر إسرائيليين مزورين عند محاولتهما دخول البلد الإفريقي.

من جانبها أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن الزوجين أثارا شكوك موظفي مراقبة الحدود بعد تقديمهما جوازين مختلفين عن الوثائق الرسمية التي بحوزتهما.

السلطات في موريشيوس تقدم الوثائق للإنتربول

وقدمت السلطات في موريشيوس الوثائق إلى الشرطة الدولية (الإنتربول) وهيئة السكان والهجرة الإسرائيلية، للتحقق منها.

وأضاف القناة أن "السلطات الإسرائيلية أكدت أن جوازي السفر مزوران"، كما ذكرت الشرطة أن صفحة المعلومات في الجوازات كانت مزيفة، ووصفت العملية بأنها محاولة احتيال.

ويواصل مكتب الحدود في موريشيوس التحقيق في الحادث، بينما تم احتجاز أفراد العائلة الإيرانية لحين انتهاء التحقيقات.

