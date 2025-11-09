التنمية المحلية: انطلاق البرنامج الثاني من مبادرة الحزم التدريبية لكوادر الإدارة الحكومية

الأحد 09 نوفمبر 2025
أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، عن انطلاق البرنامج التدريبي الثاني من مبادرة "الحزم التدريبية لكوادر الإدارة الحكومية"، والذي يعقد خلال الفترة من 9 إلى 11 نوفمبر 2025  بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من قيادات وزارة التنمية المحلية ومركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة وذلك تحت عنوان "آليات الحوكمة وأفضل الممارسات في إعداد اللوائح المالية والإدارية".

 

منال عوض: تنفيذ 3 برامج تدريبية متخصصة لدعم 140 من الكوادر التنفيذية بالمحافظات

منال عوض: مواجهة التغيرات المناخية يتطلب تعزيز التعاون الدولي

وأكدت د. منال عوض أن تنفيذ هذا البرنامج يأتي في إطار خطة الوزارة لبناء كوادر حكومية قادرة على تطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة والشفافية والانضباط المالي والإداري داخل المؤسسات المحلية، بما يواكب توجه الدولة نحو الإصلاح الإداري والتحول المؤسسي الرقمي، وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030 في بناء جهاز إداري كفء وفعال يقدم خدمات متميزة للمواطني، مشيرةً إلى أن الوزارة تسعى من خلال هذه المبادرات إلى إحداث نقلة نوعية في منظومة الأداء الحكومي بالمحافظات.

وأوضحت الدكتورة منال عوض، أن البرنامج يتناول عددًا من المحاور المهمة، تشمل القوانين المنظمة لإعداد وإطلاق اللوائح الداخلية والخاصة، والأطر العامة للحوكمة والرقابة الإدارية والمالية بالمؤسسات الحكومية، ومهارات الصياغة والإعداد للوائح المالية المحوكمة، إلى جانب استعراض نماذج للوائح الوحدات ذات الطابع الخاص والصناديق الخاصة، وذلك بهدف تعزيز المعرفة بالتطبيقات العملية في هذا المجال.

ومن جانبه، أكد الدكتور عصام الجوهري، مساعد وزيرة التنمية المحلية للتدريب والتطوير والتحول الرقمي والمشرف العام على مركز التنمية المحلية بسقارة، أن هذه المبادرة تمثل نموذجًا متكاملًا للتدريب التفاعلي المبني على التطبيق العملي والتكامل بين المعرفة والخبرة، مشيرًا إلى أن المركز يواصل تنفيذ برامجه التدريبية وفق خطة تدريبية حديثة تستهدف رفع كفاءة العاملين بالجهاز الإداري وتمكينهم من أدوات الحوكمة والرقمنة لضمان استدامة التطوير المؤسسي في المحليات.

وأوضح الدكتور عصام الجوهري مساعد الوزيرة أن المبادرة تأتي في إطار جهود وزارة التنمية المحلية الرامية إلى تعزيز قدرات العاملين بالجهاز الإداري في المهارات الفنية والوظيفية والإدارية، لافتًا إلى أنه سيتم تنفيذ البرنامج الثالث  حول " أساسيات قانون التعاقدات رقم 182 لسنة 2018 خلال الفترة من 16 إلى 18 نوفمبر الجاري.

الجريدة الرسمية