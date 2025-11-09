أبناؤنا في متاحفنا، وزارة الثقافة تحتفي باليوم العالمي للطفولة

18 حجم الخط

في إطار مبادرة “مصر تتحدث عن نفسها” التي تتبناها وزارة الثقافة المصرية برئاسة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وتنفيذًا لسياسة الدولة في دعم الطفل وتنمية وعيه الثقافي والإبداعي، ينظم قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش، احتفالية كبرى بمناسبة اليوم العالمي للطفولة، وذلك يومي 12 و13 نوفمبر 2025 بمركز محمود مختار الثقافي.

وتقام الفعالية بالتعاون مع المجلس الأعلى للثقافة، والهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، وصندوق التنمية الثقافية، والهيئة المصرية العامة للكتاب، ودار الأوبرا المصرية، ومكتبات مصر العامة، والهيئة العامة لقصور الثقافة، والمركز القومي للسينما، والمركز القومي للترجمة، والمركز القومي لثقافة الطفل، وأكاديمية الفنون، والمركز القومي للمسرح والفنون الشعبية.

تفاصيل الاحتفال باليوم العالمي للطفولة

وتتضمن فعاليات الاحتفال باليوم العالمى للطفولة، باقة متنوعة من الأنشطة الفنية والثقافية، حيث ينظم قطاع الفنون التشكيلية معرضًا فنيًا بعنوان “أبناؤنا في متاحفنا 2” بقاعة إيزيس، يضم نتاج الورش الفنية التي أقيمت خلال الموسم الصيفي بعدد من المتاحف والمراكز الثقافية بالمحافظات.

كما يُقدَّم عرض مسرحي لفرقة مركز رامتان الثقافي، إلى جانب ورشة لتعليم فن الكاريكاتير تنظمها دار الأوبرا المصرية بالتعاون مع مؤسسة عبد الله الصاوي للحفاظ على تراث الكاريكاتير المصري، بالإضافة إلى ورشة حكي بعنوان “رحلة إلى مصر القديمة” مع الكاتبة إيوان زهير.

وتشارك الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الدكتور أسامة طلعت، بمعرض فني يضم مجموعة نادرة من أغلفة الأعداد الأولى لمجلات الأطفال في مصر، فضلًا عن ورش تفاعلية لتصميم أغلفة المجلات والقصص.

كما تنظم الهيئة المصرية العامة للكتاب، تحت إشراف الدكتور خالد أبو الليل، معرضًا لكتب الأطفال وعددًا من الورش الفنية المتنوعة، منها: إعادة تدوير الأسطوانات، والأورجامي، والرسم على الوجه، وصناعة الجداريات.

أما صندوق التنمية الثقافية، برئاسة المعماري حمدي السطوحي، فيقدّم عروضًا لفرقة ومضة لخيال الظل والأراجوز، إلى جانب عرض صندوق الحكايات وورش تعليمية لفنون العرائس.

كما تشارك الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، بمعرض كتاب وورش فنية تشمل فنون الخيامية والنقش على النحاس.

ويقدّم المجلس الأعلى للثقافة، بأمانة الدكتور أشرف العزازي، معرضًا لإصدارات المجلس الخاصة بالأطفال، مع توزيع كتب مجانية، وورشة كروشيه للفئة العمرية من (10 – 15 عامًا).

ويشارك المركز القومي لثقافة الطفل، تحت إشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، بعروض الأراجوز وورش الصلصال والتشكيل وتصميم الميداليات الفرعونية.

وتقدّم أكاديمية الفنون، برئاسة الدكتورة غادة جبارة، عرضًا موسيقيًا لـ كورال الكونسرفاتوار وفرقة الآلات النحاسية، فيما يعرض المركز القومي للسينما، برئاسة الدكتور أحمد صالح، مجموعة من أفلام الرسوم المتحركة من إنتاجه، منها “زبرجد” و“الثلاجة” للمخرجة هدى فرح.

كما يشارك المركز القومي للترجمة، برئاسة الدكتورة رشا صالح، بمعرض للكتاب بخصم 25%، إلى جانب ورشة حكي بعنوان “أنت والكون”، وعرض فيلمين مستوحى من الكتاب ذاته.

أما مكتبات مصر العامة، فتشارك بالمكتبة المتنقلة لتقديم أنشطة فنية مجانية للأطفال تشمل ورش الهاند كرافت والتلوين والرسم، إلى جانب إتاحة خدمة الاشتراك الرمزي واستعارة الكتب.

الاهتمام بالطفل وبناء الإنسان

وفي هذا السياق، أكد الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، أن الطفولة تمثل الركيزة الأساسية لبناء الإنسان المصري الواعي والمبدع، مشيرًا إلى أن اهتمام الدولة بالطفل يأتي امتدادًا لرؤية القيادة السياسية في الاستثمار في الإنسان منذ سنواته الأولى.

وأضاف أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بالمبدعين الصغار إيمانًا بأهمية اكتشاف ورعاية وصقل مواهب أبناء مصر.

واختتم وزير الثقافة مؤكدًا أن مشاركة الوزارة في احتفالية اليوم العالمي للطفولة تأتي انطلاقًا من حرصها على مد جسور الإبداع والمعرفة إلى أطفال مصر في المدن والقرى على حد سواء، ليصبح الفن والثقافة وسيلتين للتربية والوعي والانتماء، مشددًا على أن أطفالنا ليسوا مجرد متلقين للثقافة، بل صُنّاع لها، قادرون على التعبير عن أنفسهم وإثراء المشهد الثقافي المصري بإبداعهم النقي.

