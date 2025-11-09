الأحد 09 نوفمبر 2025
سقط أثناء إصلاح الدش، حفظ التحقيقات في مصرع شخص سقط من أعلى عقار في الوايلي

التحقيق في الواقعة
التحقيق في الواقعة
أمرت نيابة الوايلي بحفظ التحقيق في العثور على جثة شخص داخل منور عقار في منطقة الوايلي؛ بعد أن تبين أنه لا توجد شبهة جنائية.

وكشفت التحقيقات أن هناك عاملا أثناء قيامه بإصلاح الدش أعلى العقار اختل توازنه، وسقط ليلقى مصرعه. 

وقال الشهود إنهم اكتشفوا الجثة أثناء تنظيفهم المنور حيث وجدوها داخله، وتبين أن صاحب الجثة سقط من الطابق الثامن.

وأضاف الشهود أنهم لا يعرفون سبب سقوط المتوفى من أعلى العقار، مشيرين إلى أنهم أبلغوا قوات الأمن فور اكتشافهم الجثة.

البداية كانت عندما تلقى قسم شرطة الوايلي بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من من الأهالي يفيد بالعثور على جثة شخص داخل منور عقار بميدان الظاهر بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص، تبين العثور على جثة شخص بها إصابات بكسور وكدمات متفرقة بجسده داخل منور عقار مكون من 8 طوابق، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان والجيران للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة.

 وتولت النيابة العامة التحقيق.

