تركيب 500 كشاف طاقة شمسية بشوارع جنوب بورسعيد

تركيب كشافات طاقة
تركيب كشافات طاقة شمسية بجنوب محافظة بورسعيد، فيتو
 تواصل الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد أعمال إنارة الطرق الرئيسية بالطاقة الشمسية، حيث تم بدء أعمال تركيب كشافات الإنارة من منفذ الرسوة وصولًا إلى بداية الطريق الدائري وذلك لخدمه أهالي منطقة الجنوب تنفيذًا لتوجيهات اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد.

 

تركيب كشافات الطاقة الشمسية بطريق جنوب بورسعيد، فيتو 

 كما تبدأ خلال الأيام الجارية أعمال تركيب كشافات الطاقة الشمسية بمنطقة بحري ترعة السلام (١،٢) بحر البقر، بإجمالي ٥٠٠ كشاف طاقة شمسية، وذلك ضمن خطة المحافظة للتوسع في استخدام الطاقة النظيفة وتوفير خدمات الإنارة لأهالي قرى الجنوب.

 

تركيب كشافات طاقة شمسية بجنوب بورسعيد، فيتو 
تركيب كشافات طاقة شمسية بجنوب بورسعيد، فيتو 

تركيب ٥٠٠ كشاف طاقة شمسية بجنوب بورسعيد، فيتو 

وأوضح اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد في تصريحات صحفية صادرة عنه أن هذه الأعمال تأتي في إطار جهود محافظة بورسعيد لتعزيز معدلات الأمان على الطرق وتيسير حركة المواطنين والمركبات ليلًا مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة في التنفيذ بما يحقق الاستفادة القصوى من مشروعات التطوير والتنمية المستدامة بجنوب المحافظة.

