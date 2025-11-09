الأحد 09 نوفمبر 2025
اقتصاد

انطلاق فعاليات معرض ومؤتمر 2025 Cairo ICT الأحد المقبل

 تنطلق الأحد المقبل فعاليات معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا بالشرق الأوسط وأفريقيا  Cairo ICT فى نسخته التاسعة والعشرين، والذى يعقد خلال الفترة من 16 إلى 19 نوفمبر الجاري، برعاية الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

الذكاء الاصطناعي فى كل مكان 

ويأتى معرض ومؤتمر Cairo ICT، تحت شعار AI Everywhere الذكاء الاصطناعي في كل مكان، وذلك بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة، وبمشاركة أكثر من 500 عارض، وعدد من الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية.

ويجمع 2025Cairo ICT تحت مظلته 5 فعاليات متخصصة تشمل انعقاد الدورة الثانية عشر للمعرض والمؤتمر الدولي للمدفوعات الرقمية والشمول الماليPAFIX  تحت رعاية البنك المركزي المصري، والمعرض والمؤتمر الدولي للذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات  والحوسبة السحابية AIDC في انعقاده الثاني تحت رعاية وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالإضافة إلى معرض ومؤتمر الشباب وتكنولوجيا الترفيه Connecta في انعقاده الخامس، إلى جانب Innovation Arena  للإبداع، وفعاليات Cyber Zone للأمن السيبراني لأول مرة في موقعين داخل المعرض.

وتشارك في معرض Cairo ICT2025، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والبنك المركزي المصري، والهيئة العامة للرقابة المالية، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالاتNTRA، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلوماتITEDA، والبريد المصري، والهيئة العربية للتصنيع.

كما يشارك جهاز مستقبل مصر تحت لقب "ضيف الشرف" ليطرح رؤيته حول التحول الرقمي ومراكز البيانات والذكاء الاصطناعي.
ويقدّم معرض Cairo ICT2025 في نسخته الجديدة جلسات تفاعلية وعروضًا تطبيقية تواكب التطورات في الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، وتقنيات الجيل الخامس، والأمن السيبراني، والمدن الذكية، وتكنولوجيا التعليم بمشاركة جناح كامل لوزارة التربية والتعليم، بالإضافة إلى مجالات الحوسبة السحابية، والتكنولوجيا المالية، والتقنيات الخضراء، والهوية الرقمية eKYC.

ومن جانبه صرح أسامة كمال رئيس مجلس إدارة تريد فيرز انترناشيونال، المنظمة لمعرض ومؤتمر Cairo ICT، أن النسخة التاسعة والعشرين من 2025Cairo ICT تجمع خبرات العقود الماضية وتواكب تطوارت التكنولوجيا العالمية على كافة المستويات بما يشمل جميع القطاعات الأخرى التي باتت أكثر احتياجًا للتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، كما يواصل Cairo ICT رسم وصياغة المستقبل التكنولوجي في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا.

تحفيز الاقتصاد الحديث 

وزير الاتصالات يشهد احتفالية هواوى بمرور 25 عامًا على وجودها فى مصر

نص أمر إحالة 8 متهمين للمحاكمة بتهمة سرقة فيلا والد وزير الاتصالات بالجيزة

وأضاف أن المعرض ينطلق هذا العام تحت شعار الذكاء الاصطناعي في كل مكان "AI Everywhere"، حيث إن الدور المحوري الذي يقوده معرض Cairo ICT في قطاع الاتصالات على مدار نحو 3 عقود لم يعد يقتصر على التأثير المباشر في تنمية القطاع فحسب بل أصبح يمتد بتأثيره ودعمه إلى كافة القطاعات الاقتصادية الأخرى التي تشهد طفرات هائلة في التحول الرقمي والدمج التكنولوجي لكافة عملياتها اعتمادًا على الذكاء الاصطناعي، ومن ثم أصبح معرض Cairo ICT يقود نحو دعم وتحفيز الاقتصاد الحديث بالكامل.

وأعرب أسامة كمال عن سعادته بحصول معرض Cario ICT على جائزة المعرض الأكثر تأثيرًا في مجال التكنولوجيا والابتكار بالشرق الأوسط وأفريقيا، ضمن جوائز Global brand Awards  العالمية وذلك للمرة الثانية في تاريخه بعد فوزه الأول في عام 2022، ويأتي هذا الفوز بدعم الشركاء ودعم الإعلام ودعم  الرئيس عبد الفتاح السيسي حتى أصبح معرض Cairo ICT هو الأكثر تأثيرًا في الشرق الأوسط وأفريقيا.

