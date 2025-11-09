الأحد 09 نوفمبر 2025
خارج الحدود

أطباء بلا حدود تدعو لإجلاء طبي عاجل لآلاف المرضى في غزة

 دعت منظمة أطباء بلا حدود، إلى إجلاء طبي عاجل لآلاف المرضى العاجزين عن الحصول على الرعاية التي يحتاجون إليها في غزة، حسبما أفادت تقارير إخبارية.

 

قصف مدفعي شرق بلدة المصدر

واستهدف أمس قصف مدفعي شرق بلدة المصدر، وسط قطاع غزة، وشهدت مدن وبلدات الضفة الغربية، سلسلة من الانتهاكات الإسرائيلية التي طالت المواطنين وممتلكاتهم، وأسفرت عن إصابات واعتداءات وعمليات اقتحام واحتجاز في مناطق متفرقة، وسط تصاعد في اعتداءات المستوطنين المدعومين من قوات الاحتلال.

 

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، بإصابة فلسطيني برصاص الاحتلال في مخيم الفارعة جنوبي طوباس بالضفة الغربية.

وأكدت منظمة الأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، استشهاد 40 طفلا فلسطينيا في الضفة الغربية على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية العام الجاري.

 

استشهاد 65 فلسطينيا في جنين

وتابعت الأمم المتحدة: استشهاد 65 فلسطينيا في جنين أي ما يقارب ثلث إجمالي عدد الضحايا في الضفة الغربية منذ بداية العام.. أكثر من 90 حادثا مرتبطا بالتعليم بالضفة وتعطيل الدراسة لأكثر من 12 ألف طالب بين يوليو وسبتمبر.. أكثر من 86 هجوما للمستوطنين مرتبطا بموسم قطف الزيتون في 50 قرية بالضفة منذ 1 أكتوبر الماضي.

 

أكثر من ٨٦٠ هجوما عنيفا من المستوطنين

في سياق متصل، أعلنت منظمة العفو الدولية، في وقت سابق، وقوع أكثر من ٨٦٠ هجوما عنيفا من المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة خلال عام ٢٠٢٥.

وقالت منظمة العفو الدولية: إن على عاتق قادة العالم التزاما قانونيا بتفكيك الاحتلال الإسرائيلي وإنهاء نظام الفصل العنصري بالضفة".

