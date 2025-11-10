مع انطلاق التصويت بمحافظات المرحلة الأولى، تعرف على نصاب الفوز بانتخابات النواب

18 حجم الخط

تبدأ اليوم الاثنين عمليات التصويت في انتخابات مجلس النواب 2025، لمحافظات المرحلة الأولى وعددها 14 محافظة، والتي يتنافس فيها عدد كبير من مرشحي الفردي، بالإضافة إلى القائمة الوطنية من أجل مصر.

دعاية انتخابية مكثفة للقائمة الوطنية

يأتي ذلك في الوقت الذي شهدت فيه الأحزاب السياسية المشاركة في القائمة الوطنية من أجل مصر والمشكلة لانتخابات مجلس النواب، عددا من المؤتمرات الجماهيرية خلال فترة الدعاية الانتخابية وقبل بدء الصمت.

توقعات بفوز القائمة الوطنية في انتخابات مجلس النواب

يشار إلى أنه تضم القائمة الوطنية من أجل مصر تضم 12 حزبًا سياسيًّا، بالإضافة إلى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وهي الأقرب لحسم مقاعد القائمة في جميع القطاعات الأربعة على مستوى الجمهورية.

يأتي ذلك في الوقت الذي لا يوجد فيه منافس لها على مقاعد القائمة، وهو ما يؤكد حتمًا فوزها بالمقاعد، ولكن بشرط الحصول على نسبة 5% من أصوات الناخبين.

ضوابط الفوز في انتخابات مجلس النواب

وحدد قانون مجلس النواب، ضوابط الفوز في الانتخابات سواء على المقاعد الفردية أو القوائم.

ويعتبر فائزا كل من؛ حصل على الأغلبية المطلقة من الأصوات الصحيحة، وإذا لم تتوافر الأغلبية يعاد الانتخاب على المقاعد الفردية بين المترشحين، بينما على القوائم إذا لم تترشح غير قائمة واحدة شرط أساسي الحصول على نسبة 5% من إجمالي الأصوات الصحيحة.

نصاب الفوز في انتخابات مجلس النواب

وتنص المادة (23) من قانون مجلس النواب على: في الانتخاب بالنظام الفردي، يُعلَن انتخاب المترشح الحاصل على الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة التى أُعطيت في الانتخاب بالدائرة الانتخابية.

فإن لم تتوفر الأغلبية المنصوص عليها في الفقرة السابقة لأي من المترشحين أو لبعضهم أعيد الانتخاب بين المترشحين الحاصلين على أعلى الأصوات الصحيحة، ويُحدَد عددهم بضعف عدد المقاعد التي تُجرَى عليها الإعادة، وفي هذه الحالة يُعلَن انتخاب عدد المترشحين المساوي لعدد مقاعد الإعادة الذين حصلوا على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة.

وفي حالة ما إذا كان عدد المترشحين أقل من ضعف عدد المقاعد التي تُجرَى عليها الإعادة، أُجرى الانتخاب بينهم على أن يُعلَن انتخاب الحاصلين منهم على أعلى الأصوات الصحيحة وفق عدد المقاعد.

نصاب فوز القوائم في انتخابات مجلس النواب

وفي الانتخاب بنظام القوائم يُعلَن انتخاب القائمة التي حصلت على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التى أعطيت في الانتخاب.

فإن لم تتوفر الأغلبية المنصوص عليها في الفقرة السابقة لأي من القوائم في الدائرة الانتخابية أُعيد الانتخاب بين القائمتين اللتين حصلتا على أكبر عدد من الأصوات، ويُعلَن انتخاب القائمة الحاصلة على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة.

موقف المترشح الوحيد والقائمة الوحيدة في انتخابات مجلس النواب

فيما تنص المادة (24) من قانون مجلس النواب على: إذا لم يترشح في دائرة انتخابية مخصصة للانتخاب بالنظام الفردى سوى شخص وحيد أو لم يتبق إلا مترشح وحيد، أُجرى الانتخاب في موعده وأُعلن انتخابه إذا حصل على (5%) من عدد الناخبين المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين في الدائرة.

فإن لم يحصل المترشح على هذه النسبة، أُعيد فتح باب الترشح لشغل المقعد المخصص للدائرة.

وإن لم يتقدم في الدائرة الانتخابية المخصصة للقوائم إلا قائمة واحدة، يُعلَن انتخاب القائمة بشرط حصولها على نسبة (5%) على الأقل من أصوات الناخبين المقيدين بتلك الدائرة.

فإن لم تحصل القائمة على هذه النسبة أُعيد فتح باب الترشح لشغل المقاعد المخصصة للدائرة.

يشار إلى أن القائمة الوطنية من أجل مصر، تضم أحزاب: مستقبل وطن حماة الوطن الجبهة الوطنية الشعب الجمهوري العدل الحرية الوفد العدل المصري الديمقراطي الإصلاح والتنمية المؤتمر التجمع_ تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين".

