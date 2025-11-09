بالأسماء، تقنين دفعة جديدة من أراضي المواطنين بتوسعات الشروق

18 حجم الخط

يستقبل جهاز مدينة الشروق دفعة جديدة من أصحاب طلبات تقنين أراضيهم بتوسعات المدينة لاستكمال إجراءات التقنين، وذلك بداية من اليوم الأحد المقبل 9 نوفمبر.

وأشار جهاز مدينة الشروق إلى أنه في إطار اهتمام الهيئة بآلية وضوابط التعامل مع حائزي الأراضي بالمناطق المضافة للمدينة، يتم استقبال المواطنين أصحاب الطلبات لاستكمال إجراءات التقنين المعتمدة طلباتهم من اللجنة الرئيسية للتقنين.

وجاءت قائمة أسماء المواطنين كالتالي:

وكشف المهندس أحمد العربي، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق العاصمة، عن شن لجنة الضبطية القضائية بجهاز المدينة حملة، للتفتيش على وحدات الإسكان الاجتماعي المخالفة بمنطقة الـ ٧٥ م٢ بالمدينة، بهدف ضبط مخالفات قانون الإسكان الاجتماعي رقم ٩٣ لسنة ٢٠١٨، والذي وضع عدة ضوابط للاستفادة من الوحدات.

حيث ينص قانون الإسكان الاجتماعي على أن الوحدات السكنية بالإسكان الاجتماعي لا يجوز بيعها إلا بموافقة الصندوق وفق اشتراطات محددة، وكذا لا يجوز تأجيرها، مع ضرورة أن يلتزم المخصص له الوحدة بالإقامة بها، وإلا يعرض نفسه للمساءلة القانونية، والعقوبات المنصوص عليها بالقانون، والتي تصل إلى سحب الوحدة وإلغاء التخصيص، والحبس.

وأوضح رئيس الجهاز أن مأموري الضبطية القضائية بالجهاز، قاموا بالمرور المفاجئ على العمارات السكنية بمنطقة ال ٧٥ م٢ بالمدينة، ما أسفر عن تحرير المحاضر اللازمة للوحدات السكنية المخالفة، والتي شملت تحرير عدد (٨) محاضر للمخالفين (إيجارات)، وتم عمل عدد (٥٠) إنذار المواطنين غير المقيمين بالوحدات المخصصة لهم.

وأكد المهندس أحمد العربي، أن جهاز المدينة سيقوم بشن حملات باستمرار للمرور على الوحدات السكنية، للوقوف على مدى التزام المخصص لهم الوحدات، وعدم التصرف في الوحدة بأى شكل من الأشكال، ونحذر بعدم الإيجار أو البيع أو استغلالها نشاط غير المخصص (سكني فقط).

