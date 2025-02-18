منها الحكة والألم، أعراض وأنواع الصدفية المختلفة

تعتمد علامات وأعراض الصدفية على نوع الصدفية والعوامل الخاصة بكل شخص، وقد يصاب بعض الأشخاص المصابين بنوع واحد من الصدفية بنوع إضافي.

الصدفية هي حالة من أمراض المناعة الذاتية تسبب أعراضًا جلدية، وحدد الباحثون العديد من أنواع الصدفية، بما في ذلك:

اللويحات الجلدية

الأظافر

فروة الرأس

البقعية

الصدفية المعكوسة

الصدفية الحمراء

الصدفية البثورية

وقد تبدو التغيرات الجلدية مختلفة لدى أشخاص مختلفين.

قد تكون المناطق المصابة وردية اللون أو حمراء، وخاصة على البشرة الفاتحة، وعلى البشرة الملونة، قد تكون المناطق أرجوانية أو بنفسجية أو رمادية أو قد تكون بنفس لون الجلد المحيط، مما يجعل التغييرات أكثر صعوبة في رؤيتها، ويمكن أن يساهم هذا في التحديات وعدم المساواة في التشخيص والعلاج، وفقًا لموقع “Medical News Today” الطبي.

يعاني معظم المصابين بالصدفية من نوبات وفترة هدوء، حيث قد تقل الأعراض أو تختفي، وأثناء النوبات، تتفاقم الأعراض لفترة من الوقت، ولا يوجد علاج للصدفية حاليًا، ولكن العلاج قد يؤدي إلى الشفاء لفترة طويلة.

أنواع وأعراض الصدفية المختلفة

قد يصنف الأطباء الصدفية اعتمادًا على مقدار الجسم الذي تؤثر عليه ومدى شدتها، ويمكن أن يشمل ذلك:

خفيفة

متوسطة

شديدة

ومع ذلك، أشار الباحثون إلى أن المعايير الموحدة لتحديد هذه الدرجة لا تزال مطلوبة، فبعد سنوات من العيش مع الصدفية، قد يصاب بعض الأشخاص بأنواع أخرى من الصدفية.

الصدفية اللويحية

الصدفية اللويحية هي النوع الأكثر شيوعًا من الصدفية، وقد يعاني الشخص المصاب بالصدفية اللويحية من التغييرات التالية:

تتطور آفات مرتفعة ملتهبة تسمى اللويحات، وغالبًا ما تكون مغطاة بقشور بيضاء فضية.

ويمكن أن تتطور اللويحات في أي مكان ولكنها أكثر شيوعًا في المرفقين وفروة الرأس والركبتين وأسفل الظهر.

قد تتجمع اللويحات معًا.

قد تكون حكة، أو مؤلمة، أو كليهما.

قد تتشقق آفات الصدفية على الجلد حول المفاصل وتنزف.

على درجات البشرة الفاتحة، تظهر الصدفية اللويحية عادةً على شكل بقع وردية أو حمراء مع قشور بيضاء فضية، وعلى الجلد الملون، قد تشكل الصدفية بقعًا أرجوانية أو بنية مع قشور رمادية.

قد يساعد العلاج لإدارة الأعراض الفرد على تحقيق الشفاء.

الصدفية العكسية

تميل الصدفية العكسية إلى الظهور في طيات الجلد، وهي أكثر شيوعًا بين الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن.

قد يجد الشخص المصاب بهذه الحالة ما يلي:

تصبح بقع الجلد ملتهبة وناعمة، ولكن لا يوجد قشور.

تصبح هذه البقع حاكة أو مؤلمة.

يمكن أن تتفاقم الأعراض إذا احتك الجلد ببعضه أو حدث تعرق في الطيات.

من المرجح أن تتطور في الإبطين، والفخذ، وبين الأرداف، وتحت الثديين، وطيات البطن إذا كان الشخص يعاني من هذه الحالة.

على البشرة البنية أو الداكنة، قد تكون الآفات أرجوانية أو بنية أو ذات لون أغمق من لون الجلد المحيط بها، أما على درجات البشرة الفاتحة، فقد تكون حمراء زاهية.

تشير الأبحاث إلى أن 21-30% من الأشخاص المصابين بالصدفية يصابون بالصدفية العكسية.

صدفية الأظافر

يمكن أن تؤثر صدفية الأظافر على أظافر اليدين والقدمين، وقد تتطور مع نوع آخر من الصدفية.

كما تشير الأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية، يمكن أن تجعل الأعراض الشديدة من الصعب استخدام اليدين والقدمين.

فيما يلي بعض سمات صدفية الأظافر:

تغير اللون إلى الأبيض أو الأصفر أو البني الذي قد يشبه قطرة من الزيت أو الدم تحت صفيحة الظفر

حفر في الأظافر

خطوط عبر الأظافر، إما من جانب إلى جانب بدلًا من الأعلى إلى الأسفل

مناطق فاتحة على صفيحة الظفر

سماكة الجلد تحت الظفر

ترهل الظفر وانفصاله ورفعه وانفصاله

تفتته مع ضعف الظفر

خطوط سوداء صغيرة تمتد من طرف الظفر إلى البشرة

بقع أو احمرار عند قاعدة الظفر

عدوى في المنطقة

دم تحت صفيحة الظفر

يمكن أن تكون تغيرات الأظافر أيضًا علامة على نوع من التهاب المفاصل يسمى التهاب المفاصل الصدفي، وإذا لاحظ الشخص تغيرات في الأظافر، فقد يحتاج إلى التحدث مع طبيب.

الصدفية النقطية

تُعرف الصدفية النقطية أحيانًا باسم الصدفية "قطرة الدموع" أو "قطرة المطر".

وعادةً ما تظهر الآفات بسرعة، في غضون أيام قليلة.

الآفات عبارة عن بقع صغيرة مستديرة أو حطاطات - على عكس الصدفية اللويحية.

غالبًا ما تتطور على الذراعين والساقين والجذع، ولكنها قد تتكون على الوجه والأذنين وفروة الرأس أيضًا.

لا تسبب الحطاطات ألمًا ولكنها قد تسبب الحكة.

يمكن أن تحدث الصدفية النقطية بعد التهاب اللوزتين أو التهاب الحلق أو الإصابة بفيروس كوفيد-19 أو عدوى أخرى، وقد تؤدي إصابة الجلد أو الإجهاد أيضًا إلى حدوثها.

تشير الأبحاث إلى أن حوالي 8٪ من الأشخاص المصابين بالصدفية سيصابون بالصدفية النقطية في وقت ما.

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