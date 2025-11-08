الأحد 09 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

استعدادات مكثفة بمحيط لجان انتخابات مجلس النواب بحى الجمرك فى الإسكندرية

 اتخذت الإدارات المعنية بحى الجمرك بالإسكندرية اليوم السبت إجراءات مكثفة بمحيط المدارس، والتأكد من الإنارة ورفع كفاءتها، وتركيب كشافات إضافية أمام اللجان الإنتخابية لتأمين الناخبين.

يأتى ذلك بناءً على التوجيهات والتكليفات الصادرة من  الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، بشأن الاستعداد لانتخابات مجلس النواب ووفقًا لتعليمات  اللواء وليد منصور رئيس حي الجمرك، وبوجود الدكتورة سكرتير عام الحي.

 كما تم التأكد من عدم وجود أي إشغالات تعوق الطريق أمام اللجان، وفي سياق آخر نسقت إدارة الرصد البيئي بالحي مع شركة نهضة مصر لرفع كفاءة النظافة والتجميل بمحيط المدارس والشوارع المؤدية إلى اللجان الإنتخابية.

وجاء ذلك في إطار توفير بيئة آمنة ومنظمة للمواطنين أثناء العملية الانتخابية.

