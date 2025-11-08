السبت 08 نوفمبر 2025
ثقافة وفنون

نقيب الموسيقيين يكشف تطورات الحالة الصحية لـ محمد منير

الفنان محمد منير،
الفنان محمد منير، فيتو
أعلن الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، آخر المستجدات بشأن الحالة الصحية للفنان الكبير محمد منير، مؤكدًا أن حالته مستقرة حاليًا.

 

زيارات وفحوصات روتينية لـ محمد منير

وقال مصطفى كامل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “اَخر النهار” الذي يقدمه الإعلامي تامر أمين بقناة “النهار” إن محمد منير يتواصل معه باستمرار، وأنه مع تقدم العمر قد يتعرض للإرهاق والتعب بين الحين والآخر، ما يدفعه لإجراء فحوصات طبية وتحاليل روتينية للاطمئنان على صحته.

 

حالة مستقرة لـ محمد منير بعد زيارة المستشفى

أوضح نقيب الموسيقيين أن زيارة منير للمستشفى كانت إجراء احترازيًا بسبب الإرهاق، مؤكدًا أنه خرج بالأمس وحالته جيدة ومستقرة، مشيرًا إلى أنه بخير ويواصل متابعة نشاطاته الفنية بشكل طبيعي.

وتعرض  الفنان محمد منير إلى أزمة صحية نُقل على إثرها لأحد المستشفيات الكبرى.

وقال أحمد البنداري مساعد محمد منير في تصريح خاص لـ"فيتو" إن الكينج نقل إلى المستشفى بسبب إرهاق شديد، مشيرا أنه سيغادر المستشفى اليوم، بعد الاطمئنان على حالته الصحية وإجراء الفحوصات الطبية.

