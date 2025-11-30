تبدأ من 150 جنيها، أسعار الشتوي لحديثي الولادة والسن المحير في العتبة (فيديو وصور)

18 حجم الخط

مع بدء التحضيرات لاستقبال فصل الشتاء، تشهد أسواق الملابس في منطقة العتبة، إحدى أكبر المناطق التجارية في مصر، حركة نشطة للعائلات الباحثة عن "ترينجات" وملابس شتوية لأطفالها.

إلا أن هذا الموسم يأتي بزيادات ملحوظة في الأسعار، بحسب ما أكدته ولاء، إحدى البائعات في المنطقة، مشيرة إلى أن "غلو الخامات" هو السبب الرئيسي وراء هذه الارتفاعات التي وصلت في بعض القطع إلى 100 جنيه مقارنة بالعام الماضي.

ترينجات المواليد: دفء وأناقة بأسعار تبدأ من 150 جنيهًا

لطالما كانت ملابس حديثي الولادة محط اهتمام خاص، وتوفر العتبة هذا الموسم خيارات متنوعة لـ "ترينجات" الشتاء تبدأ أسعارها من 150 جنيهًا. هذه الترينجات مصممة لتوفير الدفء والراحة للصغار، مع خامات لطيفة على بشرتهم الحساسة.

وللباحثين عن خيارات أكثر تميزًا، تتوافر "سلوبتات حديثي الولادة" التي تبدأ أسعارها من 350 جنيهًا. هذه السلوبتات تعد خيارًا عمليًا ومريحًا، وتوجد منها أيضًا موديلات "ووتر بروف" (مقاومة للماء) بسعر 500 جنيه، مما يجعلها مثالية للأيام الباردة والممطرة، وتحمي الطفل من البلل والرطوبة.

الشتوي لحديثي الولادة والأطفال

كما تتوفر "ترينجات قطنية" عالية الجودة لا تُوبر ومناسبة للأطفال من عمر 6 أشهر وحتى سنة ونصف بسعر 300 جنيه، وتتميز بمتانتها وقدرتها على تحمل كثرة الغسيل.

الشتوي لحديثي الولادة والأطفال

السن المحير: تحديات الأسعار وخيارات الدفء والأناقة

ويواجه أولياء الأمور تحديًا أكبر عند التسوق لـ "السن المحير" (من 6 إلى 13 سنة)، حيث تتراوح أسعار الترينجات في هذه الفئة العمرية بين 350 جنيهًا وتصل إلى 700 جنيه. يعتمد هذا التفاوت الكبير في الأسعار على "الخامة" و"عدد القطع" في الترينج.

الشتوي لحديثي الولادة والأطفال

تشير ولاء إلى وجود "ترينج 3 قطع" بسعر 350 جنيهًا، ويتكون من جاكيت بدون أكمام (كت) مع تيشيرت وبنطال "شروال"، وهو خيار عملي يتيح تنسيقات متعددة. وللباحثين عن أقصى درجات الدفء، يتوفر "طقم ترينج" يضم جاكيت "ووتر بروف" مبطن بالفرو، بالإضافة إلى بنطال "شروال" بسعر 450 جنيهًا، وهو مثالي للحماية من البرد القارس بفضل البطانة الداخلية الدافئة.

الشتوي لحديثي الولادة والأطفال

كولكشن الأولادي والبناني للسن الوسط: صيحات الموضة بأسعار مميزة

يقدم السوق هذا العام مجموعة مميزة من "الكولكشن الأولادي للسن الوسط" الذي يركز على الراحة والأناقة. من أبرز القطع المعروضة "ترينج محجر قطن" بسعر 600 جنيه، ويتميز بتصميمه العصري والخامة القطنية المريحة.

الشتوي لحديثي الولادة والأطفال

أما بالنسبة للفتيات في "المقاسات المحيرة"، فيتوافر "ترينج بناتي" مكون من سويتشيرت وبنطال ملون بسعر 600 جنيه. هذه التصميمات تجمع بين الألوان الزاهية والعصرية التي تناسب أذواق الفتيات في هذه المرحلة العمرية، مع التركيز على توفير الدفء والراحة.

الشتوي لحديثي الولادة والأطفال

الألوان الأكثر رواجًا هذا الشتاء

تؤكد ولاء أن الألوان الأكثر طلبًا هذا الشتاء هي "البيج والرمادي والزيتي والبينك"، بالإضافة إلى "الألوان المحجرة" التي تضفي لمسة عصرية ومميزة على الترينجات الشتوية. هذه الألوان تتناسب مع أذواق الأطفال والمراهقين، وتتيح لهم الظهور بإطلالات أنيقة ومواكبة للموضة.

الشتوي لحديثي الولادة والأطفال

الشتوي لحديثي الولادة والأطفال

وبشكل عام، تشهد أسعار الترينجات الشتوية هذا العام ارتفاعًا ملحوظًا مقارنة بالعام الماضي.

الشتوي لحديثي الولادة والأطفال

الشتوي لحديثي الولادة والأطفال

وتعزو ولاء هذه الزيادة إلى "غلو الخامات"، حيث ارتفعت أسعار بعض القطع بما يصل إلى 100 جنيه.

الشتوي لحديثي الولادة والأطفال

الشتوي لحديثي الولادة والأطفال الشتوي لحديثي الولادة والأطفال الشتوي لحديثي الولادة والأطفال الشتوي لحديثي الولادة والأطفال

الشتوي لحديثي الولادة والأطفال

الشتوي لحديثي الولادة والأطفال

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.