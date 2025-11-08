السبت 08 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

دين ودنيا

عالم أزهري يوضح سبب اجتماع الملائكة في صلاتى الفجر والعصر (فيديو)

الدكتور يسري جبر،
الدكتور يسري جبر، فيتو
18 حجم الخط

أكد الدكتور يسري جبر، أحد علماء الأزهر الشريف، أن حديث النبي ﷺ عن اجتماع الملائكة في صلاتي الفجر والعصر يحمل دلالات عميقة تكشف مكانة الإنسان المؤمن عند الله تعالى.

 

سؤال الله تعالى للملائكة عن عباده المصلين

وأوضح جبر، خلال حلقة برنامج "أعرف نبيك" المذاع على قناة الناس اليوم السبت، أن سؤال الله تعالى للملائكة عن عباده المصلين ليس لحاجةٍ إلى علمٍ جديد، وإنما لإقامة الحجة ومباهاة المؤمنين أمام الملائكة، مبينًا أن هذا المشهد الإلهي يعكس كرامة الإنسان الذي اختاره الله لعبادته رغم ضعفه وشهواته.

 

شهادة الملائكة لصلاح ذرية آدم

وأشار إلى أن الله سبحانه أراد أن يجعل الملائكة الذين قالوا في بداية الخلق: «أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء» يشهدون لصلاح ذرية آدم، فيتحول اعتراضهم الأول إلى شهادة تزكية في حق بني آدم المؤمنين، لتكون تلك الشهادة دليلًا على حكمة الله وعدله في خلق الإنسان الصالح.

وبيّن جبر أن هناك ملائكة نهارية وأخرى ليلية، فالملائكة النهارية تحضر صلوات النهار مثل الظهر والعصر، أما الملائكة الليلية فتحضر صلوات الليل مثل المغرب والعشاء والفجر، موضحًا أن صلاتي الفجر والعصر يجتمع فيهما الفريقان، فيكون اجتماعهم دليلًا على عظمة هاتين الصلاتين ومكانتهما الخاصة.

وأضاف أن اجتماع الملائكة في هذين الوقتين يعني شهودهم لعبادة المؤمنين، وأن الله سبحانه يباهي بهم أمام خلقه، إذ يأتي المؤمن إلى صلاته مختارًا رغم ما يواجهه من تعب ومشقة وتزاحم شهوات.

واختتم الدكتور يسري جبر حديثه مؤكدًا أن هذا المشهد الإلهي العظيم يُبرز كرامة بني آدم عند ربهم، مصداقًا لقوله تعالى: «ولقد كرمنا بني آدم»، مشيرًا إلى أن التكريم الإلهي يكون أتمّ للمؤمنين الذين يثبتون على الطاعة رغم مشقة التكليف وابتلاءات الحياة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

عالم ازهرى اجتماع الملائكة الملائكة صلاة العصر صلاة الفجر حديث النبي النبي

مواد متعلقة

أمين الفتوى يوضح الحكمة من سؤال الله الملائكة عن عباده (فيديو)

من تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي، رد الملائكة على اعتذار الكافرين يوم القيامة

من خواطر الشعراوي، مشهد سجود الملائكة لـ آدم عليه السلام (فيديو)

الأكثر قراءة

بايرن ميونخ ويونيون برلين يتعادلان 1/1 في الشوط الأول بالدوري الألماني

هل تحول الفيروس الخلوي التنفسي إلى وباء في مصر؟ مستشار الرئيس للصحة يرد

عباقرة مجهولون، " قيس بن أبي حازم الأحمسي" عاصر الجاهلية والإسلام ولم ير رسول الله

البلدي تواصل الارتفاع، سعر الفراخ في الأسواق (آخر تحديث)

سعر الجنيه السوداني أمام الدولار اليوم السبت

الدوري الإنجليزي، مانشستر يونايتد يحسم الشوط الأول لصالحه أمام توتنهام

عالم أزهري يوضح سبب اجتماع الملائكة في صلاتى الفجر والعصر (فيديو)

لكشفه سر حلم والدته “سوزان”، علاء مبارك يوجه رسالة لـ فاروق حسني

خدمات

المزيد

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الجمعة

سعر الجنيه الذهب في الصاغة بختام تعاملات اليوم الجمعة (آخر تحديث)

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنوك المصرية (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في نهائي السوبر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أحمد كريمة: الحسن كان أشبه الناس وجهًا بالنبي وهذه قصة ولادته

أحمد كريمة: الإمام الحسن وجه النور الذي وحد الأمة وورث عبقرية النبوة

من القرآن والسنة، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعامل أصحابه؟

المزيد
الجريدة الرسمية