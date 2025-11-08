عالم أزهري يوضح سبب اجتماع الملائكة في صلاتى الفجر والعصر (فيديو)

18 حجم الخط

أكد الدكتور يسري جبر، أحد علماء الأزهر الشريف، أن حديث النبي ﷺ عن اجتماع الملائكة في صلاتي الفجر والعصر يحمل دلالات عميقة تكشف مكانة الإنسان المؤمن عند الله تعالى.

سؤال الله تعالى للملائكة عن عباده المصلين

وأوضح جبر، خلال حلقة برنامج "أعرف نبيك" المذاع على قناة الناس اليوم السبت، أن سؤال الله تعالى للملائكة عن عباده المصلين ليس لحاجةٍ إلى علمٍ جديد، وإنما لإقامة الحجة ومباهاة المؤمنين أمام الملائكة، مبينًا أن هذا المشهد الإلهي يعكس كرامة الإنسان الذي اختاره الله لعبادته رغم ضعفه وشهواته.

شهادة الملائكة لصلاح ذرية آدم

وأشار إلى أن الله سبحانه أراد أن يجعل الملائكة الذين قالوا في بداية الخلق: «أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء» يشهدون لصلاح ذرية آدم، فيتحول اعتراضهم الأول إلى شهادة تزكية في حق بني آدم المؤمنين، لتكون تلك الشهادة دليلًا على حكمة الله وعدله في خلق الإنسان الصالح.

وبيّن جبر أن هناك ملائكة نهارية وأخرى ليلية، فالملائكة النهارية تحضر صلوات النهار مثل الظهر والعصر، أما الملائكة الليلية فتحضر صلوات الليل مثل المغرب والعشاء والفجر، موضحًا أن صلاتي الفجر والعصر يجتمع فيهما الفريقان، فيكون اجتماعهم دليلًا على عظمة هاتين الصلاتين ومكانتهما الخاصة.

وأضاف أن اجتماع الملائكة في هذين الوقتين يعني شهودهم لعبادة المؤمنين، وأن الله سبحانه يباهي بهم أمام خلقه، إذ يأتي المؤمن إلى صلاته مختارًا رغم ما يواجهه من تعب ومشقة وتزاحم شهوات.

واختتم الدكتور يسري جبر حديثه مؤكدًا أن هذا المشهد الإلهي العظيم يُبرز كرامة بني آدم عند ربهم، مصداقًا لقوله تعالى: «ولقد كرمنا بني آدم»، مشيرًا إلى أن التكريم الإلهي يكون أتمّ للمؤمنين الذين يثبتون على الطاعة رغم مشقة التكليف وابتلاءات الحياة.

