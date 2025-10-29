الأربعاء 29 أكتوبر 2025
ثقافة وفنون

محمد ثروت يتدرب على "الطلبة" من أجل "علي كلاي"

محمد ثروت، فيتو
يخضع الفنان محمد ثروت في الوقت الحالي لأحد كورسات تعليم أنواع “الطلبة” من أجل الشخصية التي يقدمها ضمن أحداث مسلسل علي كلاي مع الفنان أحمد العوضي.

 

ويعمل محمد ثروت في أحداث العمل ضمن فرقة المطربة رحمة محسن التي تلعب دور مطربة في ملهي ليلي.

وتشهد أحداث  "علي كلاي", الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد العوضي، تطورات مثيرة في أحداثه، حيث تتعرض زوجة العوضي، التي تجسد شخصيتها الفنانة درة، للكثير من التحديات في سوق العمل، وتحديدًا في سوق التوفيقية، من قبل أحد المعلمين الذين يلعب دورهم الفنان بيومي فؤاد.

وفي تصريحات خاصة لـ"فيتو"، أكد محمود حمدان، مؤلف مسلسل "علي كلاي", أن الفنانة درة ستكون هي البطلة الرئيسية أمام أحمد العوضي في العمل، مشيرًا إلى أن دورها سيشكل محورًا رئيسيًا في تطور الأحداث.

وفي مفاجأة مثيرة، استقر القائمون على المسلسل على أن تكون أولى مشاهد العمل داخل حلبة مصارعة، حيث تجتمع هذه المشاهد مع بطل العمل، أحمد العوضي، وعدد من المشاركين. ويضيف ذلك إلى المسلسل طابعًا رياضيًا وحركيًا، مما يعزز جاذبية العمل للجمهور.

قصة "علي كلاي".. تاجر عقارات يواجه الأزمات

تدور أحداث "علي كلاي" حول شخصية تاجر عقارات يدير معرض سيارات ضخمًا، إلا أنه يواجه سلسلة من الأزمات والمشاكل التي تترتب على تجارته وتأثيراتها على حياته الشخصية والاجتماعية. المسلسل يتناول الصراع مع الظروف المحيطة والتحديات التي يواجهها الشخص في محاولة للحفاظ على استقراره الشخصي والعائلي. 

محمد ثروت علي كلاي أحمد العوضي مسلسلات رمضان 2026

